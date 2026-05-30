Ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε σε δρόμο της βόρειας Πορτογαλίας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει την επίθεση ποδηλάτη σε γυναίκα οδηγό μπροστά στα μάτια περαστικών.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή Padrão da Légua της Matosinhos, κοντά στο Πόρτο, όταν ένας ποδηλάτης φέρεται να επιτέθηκε σε 37χρονη έπειτα από έντονο διαπληκτισμό στον δρόμο.

Οι εικόνες του επεισοδίου, που καταγράφηκαν σε βίντεο και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 25ης Μαΐου. Στο βίντεο διακρίνεται ο ποδηλάτης να πλησιάζει τη γυναίκα και να την πιάνει βίαια από τον λαιμό, σπρώχνοντάς την προς το οδόστρωμα.

Η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί. Ο άνδρας φαίνεται να τραβά τη γυναίκα από τα μαλλιά ενώ βρίσκεται στο έδαφος και να τη χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι. Η 37χρονη αδυνατεί να αμυνθεί, ενώ το περιστατικό εκτυλίσσεται μπροστά σε διερχόμενους πολίτες που σπεύδουν να παρέμβουν.

Ανάμεσα σε όσους έγιναν μάρτυρες της επίθεσης ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα.

Η παρέμβαση των παρευρισκομένων φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του περιστατικού, καθώς ο επιτιθέμενος σταμάτησε τη βίαιη συμπεριφορά του και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Τι κατέθεσε η 37χρονη

Όπως ανέφερε η γυναίκα στις Αρχές, το επεισόδιο είχε ξεκινήσει λίγα λεπτά νωρίτερα, όταν ο ποδηλάτης χτύπησε τρεις φορές το αυτοκίνητό της ενώ εκείνο ήταν ακινητοποιημένο.

Η 37χρονη βγήκε από το όχημα προκειμένου να του ζητήσει τον λόγο για τη συμπεριφορά του, όμως η λεκτική αντιπαράθεση που ακολούθησε ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο και κατέληξε σε σωματική επίθεση.

Όταν αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή, ο δράστης είχε ήδη εξαφανιστεί. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι εγκατέλειψε άμεσα το σημείο μετά το περιστατικό και έκτοτε αναζητείται.

Οι πορτογαλικές Αρχές εξετάζουν τόσο το βιντεοληπτικό υλικό όσο και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, με στόχο να ταυτοποιήσουν τον άνδρα και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από τη Λέσα ντο Μπαλίο, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα.

Η 37χρονη υπέστη ελαφρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομειακή μονάδα, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Η γυναίκα κατέθεσε επίσημη μήνυση στη Δημόσια Αστυνομία Ασφαλείας της Πορτογαλίας, ενώ το βίντεο του περιστατικού εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο διαδίκτυο.

Οι εικόνες προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων και οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να ζητούν τον άμεσο εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.