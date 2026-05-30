Τη δική του μάχη στη ΜΕΘ συνεχίζει να δίνει ο οποίος είχε ατύχημα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην Παιανία.

Ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε σήμα STOP, ενώ κατά την πορεία του δεν φορούσε προστατευτικό κράνος και χρησιμοποιούσε και το κινητό του τηλέφωνο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο 23/5.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα με το ηλεκτρικό πατίνι όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται στην Εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλυτέρευση της υγείας του.