Το πρώτο ιατρείο πόνου για ΑμεΑ με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, αλλά και για τους φροντιστές τους αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά μέσα στο καλοκαίρι στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπως δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου η υπεύθυνη και εμπνεύστρια του ιατρείου Μαρία Πούλου, αναισθησιολόγος επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ.

Ο χρόνιος πόνος, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πια, αντιμετωπίζεται ως βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο, λέει η κ. Πούλου, για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι η δημιουργία αυτού του ιατρείου αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια προς μια πιο συμπεριληπτική και ανθρώπινη προσέγγιση στη θεραπεία του χρόνιου πόνου. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα περιβάλλον ασφαλές, προσαρμοσμένο και προσβάσιμο για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας, αλλά και ουσιαστική υποστήριξη στους φροντιστές τους.

Ο χρόνιος πόνος στα νευροδιαφορετικά άτομα συχνά παραμένει υποαναγνωρισμένος ή δύσκολα διαχειρίσιμος λόγω αισθητηριακών ιδιαιτεροτήτων, δυσκολιών επικοινωνίας και αυξημένης ψυχοσωματικής επιβάρυνσης. Μέσα από εξατομικευμένη αξιολόγηση, προσαρμοσμένες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και διεπιστημονική συνεργασία, επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τόσο την εμπειρία φροντίδας όσο και την ποιότητα ζωής των ασθενών».

Η αναισθησιολόγος φιλοδοξεί το ιατρείο να αποτελέσει και έναν πυρήνα κλινικής έρευνας και εκπαίδευσης γύρω από τη σχέση χρόνιου πόνου, αισθητηριακής επεξεργασίας και νευροδιαφορετικότητας, «με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών και οργανωτικών προσεγγίσεων στο δημόσιο σύστημα υγείας».

Το Ιατρείο θα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, στην οποία, εκτός από αναισθησιολόγο, θα συμμετέχουν φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος και διαιτολόγος, με στόχο την ολιστική υποστήριξη των ασθενών. «Πιστεύουμε ότι η αναγνώριση της διαφορετικότητας στην εμπειρία του πόνου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαία συνθήκη για μια πραγματικά σύγχρονη και ισότιμη ιατρική φροντίδα. Αυτό που θέλουμε επί της ουσίας να κάνουμε, είναι να ανιχνεύσουμε τον αόρατο πόνο στους αόρατους ασθενείς», καταλήγει η υπεύθυνη και εμπνεύστρια του νέου ιατρείου Πόνου για ΑμεΑ, Μαρία Πούλου.