Απόψε στην Βουδαπέστη θα αναμετρηθούν η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό του Champions League, με τα επεισόδια ωστόσο να μην λείπουν.

Συγκεκριμένα τα ξημερώματα στους δρόμους της Ουγγρικής πρωτεύουσας, υπήρξε ένταση μεταξύ των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, από τις συμπλοκές των θερμόαιμων οπαδών υπήρξαν μικροτραυματισμοί.

Η επέμβαση της Ουγγρικής αστυνομίας πάντως ήταν άμεση και επιτυχημένη, πριν τα επεισόδια επεκταθούν.