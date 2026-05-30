Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ, στο Παρίσι επικρατεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Στο κέντρο της Γαλλικής πρωτεύουσας, οι καταστηματάρχες έχουν αρχίσει να προστατεύουν τις βιτρίνες τους, φοβούμενοι πιθανές ζημιές, καθώς εκτιμάται ότι μεγάλος όγκος οπαδών θα βγει στους δρόμους είτε σε περίπτωση νίκης, είτε και σε περίπτωση ήττας της Παρί Σεν Ζερμέν κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένα επεισόδια.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες ανακοίνωσε ότι 22.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα κινητοποιηθούν σήμερα για τον τελικό του Champions League, από τους οποίους οι 8.000 θα βρίσκονται στην μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού.

Στον περσινό τελικό του Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ίντερ είχαν γίνει επεισόδια, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και γύρω από το «Παρκ Ντε Πρενς».