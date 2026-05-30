Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να θέτει αυστηρές «κόκκινες γραμμές» για οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη απαντά ότι δεν αποδέχεται τελεσίγραφα.

Η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι αναμενόταν τελική απόφαση για το πλαίσιο παράτασης της εκεχειρίας και τα επόμενα βήματα.

Οι όροι που θέτει η Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ θα δεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον αυτή θεωρηθεί επωφελής για τις ΗΠΑ και τηρεί βασικούς όρους, με κεντρικό σημείο ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Στο τραπέζι φέρονται να βρίσκονται το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνική βόμβα και η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η στάση της Ουάσινγκτον συνοδεύεται και από σαφή στρατιωτική προειδοποίηση. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε από το φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» στη Σιγκαπούρη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού και είναι σε θέση να επαναλάβουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να μην επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας την πάγια αμερικανική θέση.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαϊλ Μπακαέϊ, απέρριψε τη «γλώσσα του πρέπει», σημειώνοντας ότι η χώρα του την έχει αρνηθεί εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αφορά το Ιράν και το Ομάν, απαντώντας έτσι στις αμερικανικές απαιτήσεις για άμεσο άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου.

Η ιρανική πλευρά εμφανίζεται να αμφισβητεί και την εικόνα που παρουσιάζει ο Τραμπ για την πορεία των επαφών. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προσπάθεια προβολής μιας «κατασκευασμένης νίκης», ενώ ιρανικές πηγές απορρίπτουν ότι έχει συμφωνηθεί καταστροφή πυρηνικού υλικού ή άνοιγμα των Στενών χωρίς όρους.

Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

Την ίδια ώρα, από την Τεχεράνη προβάλλεται ως κρίσιμο ζήτημα η αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Το πλαίσιο που συζητείται φαίνεται να συνδέεται με παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και με ένα «μνημόνιο κατανόησης» για τις επόμενες κινήσεις. Ωστόσο, τα μεγάλα αγκάθια παραμένουν: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου, ο έλεγχος στα Στενά του Ορμούζ, η αποδέσμευση κεφαλαίων και η γενικότερη περιφερειακή ασφάλεια.

Παρά τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει εύκολα στα βασικά της αιτήματα, γεγονός που διατηρεί το κλίμα αβεβαιότητας.

Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ισραήλ – Χεζμπολάχ

Η ένταση δεν περιορίζεται στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Τεχεράνης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του προχώρησαν βαθύτερα στον νότιο Λίβανο, περνώντας τον ποταμό Λιτάνι, γεγονός που κρατά ανοιχτό τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης με τη Χεζμπολάχ.

סגירת מעגל מהירה: צה"ל השמיד משגר ממנו חיזבאללה שיגר רקטות לעבר צפון הארץ הלילה pic.twitter.com/dB0CQuHbuL — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 30, 2026

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε έκρηξη πυραύλου της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο βόρειο Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας ότι η κρίση παραμένει πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα εύφλεκτη.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τους φόβους ότι οποιαδήποτε αποτυχία στις συνομιλίες θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα ένταση όχι μόνο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Αναμονή για την τελική απόφαση Τραμπ

Το συμπέρασμα είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν να βρίσκονται κοντά σε ένα πλαίσιο συνεννόησης, αλλά όχι ακόμη σε συμφωνία. Η Ουάσινγκτον θέλει να εμφανιστεί αποφασιστική, θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτο όριο τα πυρηνικά και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη, από την άλλη, επιχειρεί να αποφύγει την εικόνα υποχώρησης υπό πίεση, ζητώντας οικονομικά ανταλλάγματα και σεβασμό στον ρόλο της στην περιοχή.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς η όποια απόφαση Τραμπ θα κρίνει αν η κρίση θα περάσει σε φάση αποκλιμάκωσης ή αν θα ανοίξει ξανά ο δρόμος για στρατιωτική αναμέτρηση. Προς το παρόν, η διπλωματία παραμένει ενεργή, αλλά οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι η ισορροπία είναι εξαιρετικά εύθραυστη.