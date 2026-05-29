Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο AFP ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει σε συμφωνία ειρήνης με το Ιράν μόνο εφόσον ικανοποιηθούν πλήρως οι όροι που έχει θέσει, μετά από σύσκεψη με στενούς συνεργάτες του για πιθανή συμφωνία.

«Η συνεδρίαση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του», ανέφερε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».