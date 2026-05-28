Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν εκ νέου σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης την Πέμπτη.

«Μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς είναι τελικά η γραμμή», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News, όταν ρωτήθηκε υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να διατάξει νέα στρατιωτική δράση.

«Το εξετάζουμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν επικρατήσει στρατιωτικά έναντι του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είναι «πολύ καλό στις διαπραγματεύσεις και αρκετά πονηρό», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κρατούν όλα τα χαρτιά», καθώς, όπως είπε, «τους έχουμε νικήσει στρατιωτικά».

Trump said that Iran is “very good at negotiating and quite crafty,” but added that the United States “holds all the cards,” because “we have defeated them militarily.” pic.twitter.com/FqSVkqbmid — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) May 28, 2026

Βανς: Οι ΗΠΑ «δεν έχουν φτάσει ακόμη σε συμφωνία, αλλά είναι κοντά» με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν φτάσει ακόμη» σε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς σε δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ωστόσο, σημείωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε θέση που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική οπισθοδρόμηση στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν την Τρίτη σε συμφωνία, η οποία όμως εξακολουθεί να απαιτεί την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αραβικός αξιωματούχος, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, χαρακτήρισε την καθυστέρηση «αποηοητευτική», υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο είχε ήδη συμφωνηθεί πριν από τρεις ημέρες στη Ντόχα.

Πρώτη επίσημη αντίδραση από την Ουάσινγκτον

Οι δηλώσεις του Βανς αποτελούν την πρώτη αντίδραση ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου στα σχετικά δημοσιεύματα.

Σε ερώτηση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές «έχουν συνεχείς επαφές και ανταλλαγές απόψεων».

Ο Σκοτ Μπέσεντ πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει «πολλές κόκκινες γραμμές», μεταξύ των οποίων ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Τόνισε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν «ελεύθερα και ανοιχτά όπως στο παρελθόν», σημειώνοντας πως «όλα εξαρτώνται από το τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος».

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν την κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται ότι ένα από τα αεροσκάφη τους καταρρίφθηκε στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η αναφορά, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενους ισχυρισμούς ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη κατέστρεψε «εχθρικό αεροσκάφος» στην περιοχή, όπου σημειωτέον βρίσκεται και ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, ο κυβερνήτης της κομητείας Τζαμ στην επαρχία Μπουσέρ ανέφερε ότι μετά το υποτιθέμενο περιστατικό κατάρριψης, η κατάσταση στο Ιράν παραμένει «φυσιολογική».

Πυραυλικές εκτοξεύσεις και ασαφείς αναφορές για πλήγματα

Νωρίτερα οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε εκτόξευση πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας, με κατεύθυνση προς προκαθορισμένους στόχους, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars. Ωστόσο, το ίδιο μέσο διευκρινίζει ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη πού ακριβώς κατέληξαν οι πύραυλοι ή ποια περιοχή επλήγη.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη των Στενών του Ορμούζ, ενώ αναφορές συνδέουν τις επιχειρήσεις αυτές με περιστατικά που αφορούν και αναχαίτιση «εχθρικού αεροσκάφους» πάνω από τη νότια επαρχία Μπουσέρ.