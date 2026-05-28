Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί με προβληματισμό τις εξελίξεις στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απόφαση που οδηγεί στην απομάκρυνση του επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου CHP, Οζγκιούρ Οζέλ. Την ίδια στιγμή, δυνάμεις της αντιπολίτευσης ζητούν από το Βερολίνο να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στην Άγκυρα.

«Όταν, πρώτα από όλα, το ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, και αρκετοί από τους αξιωματούχους του αντιμετωπίζουν νομικές κατηγορίες και διαδικασίες, συλλήψεις και καθαιρέσεις, τότε αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για εμάς», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η Τζανσού Έζντεμιρ από την Αριστερά ζήτησε ένα «σαφές μήνυμα» προς την Τουρκία: «Η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να προσφέρει σημαντικά ισχυρότερη υποστήριξη στη δημοκρατική κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών δημοσιογράφων, των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, των συνδικάτων, των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και των Κούρδων ακτιβιστών», δήλωσε η κυρία Έζντεμιρ, ενώ σε ανάλογο πνεύμα τοποθετήθηκε και η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ντέμπορα Ντύρινγκ: «Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος της Γερμανίας και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπήσει απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν». Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), διά στόματος του αρμόδιου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρονμάιερ, ζήτησε πλήρη τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιέγραψε τα γεγονότα ως «εξέλιξη στην Τουρκία προς τον αυταρχικό κρατικό ισλαμισμό».

Ακόμη όμως και από το συγκυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ο επικεφαλής της γερμανοτουρκικής κοινοβουλευτικής ομάδας Σερντάρ Γιουκσέλ τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας: «Τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος δικαίου έχουν καθολική ισχύ και τα απαιτούμε με κάθε σαφήνεια».