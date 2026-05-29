Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί στον Κηφισό, καθώς η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο οδικός άξονας επιβαρύνεται και από τη συνηθισμένη κίνηση της Παρασκευής.

Σε πολλά σημεία τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν όσο περνά η ώρα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα εξόδου του Κηφισού, προς Λαμία. Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, οι καθυστερήσεις εκτείνονται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Μεταμόρφωση.

Η αυξημένη κίνηση αποδίδεται τόσο στη μαζική αναχώρηση των εκδρομέων για το τριήμερο όσο και στο συνηθισμένο μποτιλιάρισμα που καταγράφεται κάθε Παρασκευή απόγευμα.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες από τα Σπάτα μέχρι και την έξοδο προς Αθηνών – Λαμίας, καθώς χιλιάδες οδηγοί κατευθύνονται προς τις εθνικές οδούς.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 45΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/A8DdAP57vr — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 29, 2026

Πού υπάρχει κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου

Στην Αθηνών – Κορίνθου, η κατάσταση εμφανίζεται πιο περιορισμένη σε σχέση με τον Κηφισό, ωστόσο καθυστερήσεις υπάρχουν στο τμήμα από το Δαφνί έως τον Σκαραμαγκά.

Οι οδηγοί που σκοπεύουν να ταξιδέψουν προς Πελοπόννησο θα πρέπει να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στη διαδρομή τους.

Η έξοδος των εκδρομέων αναμένεται να συνεχιστεί με αυξημένη ένταση μέχρι αργά το βράδυ, καθώς πολλοί εργαζόμενοι αναχωρούν μετά το τέλος της δουλειάς τους.

Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη ατυχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις επικίνδυνες προσπεράσεις και να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η έξοδος για το τριήμερο έχει ήδη μετατρέψει τις βασικές αρτηρίες της Αττικής σε ένα απέραντο μποτιλιάρισμα.