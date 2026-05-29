Σε ένα σούπερ μάρκετ στην Αμερική, ο καταναλωτής βάζει στο καλάθι του ένα κεσεδάκι «Greek yogurt». Δεν τον απασχολεί αν το γάλα προέρχεται από την Ελλάδα. Δεν ψάχνει την προέλευση της εταιρείας. Βλέπει μόνο μία λέξη στην ετικέτα: «Greek». Και αυτή η λέξη αρκεί για να του υποσχεθεί κάτι. Πυκνή υφή, υγιεινή επιλογή, αυθεντικότητα, μεσογειακή διατροφή.

Η ίδια λογική δεν σταματά στο γιαούρτι. Περνά και σε υλικά που δεν βρίσκονται στο σούπερ μάρκετ, αλλά κουβαλούν εξίσου ισχυρή ταυτότητα. Στην αγορά της φυσικής πέτρας, ονόματα όπως Θάσος και Πεντέλη λειτουργούν ως υπόσχεση ποιότητας, λευκότητας και κύρους. Γι’ αυτό και η ελληνική αναφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και εκεί όπου η ελληνική προέλευση δεν είναι δεδομένη. Το όνομα προηγείται του προϊόντος και συχνά πουλάει πριν από αυτό.

Αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο της Ελλάδας ως εξαγωγικής δύναμης. Η χώρα διαθέτει ονόματα που αναγνωρίζονται διεθνώς: φέτα, ελληνικό γιαούρτι, Πεντελικό μάρμαρο, Θάσος, Καλαμάτα. Προϊόντα και τόπους που δεν χρειάζονται πολλή διαφήμιση, γιατί η ίδια η ελληνική ταυτότητα λειτουργεί ως εμπορικό επιχείρημα. Κι όμως, η προστασία αυτής της αξίας παραμένει συχνά αργή, αποσπασματική και αμυντική.

Το λευκό χρυσάφι

Η φέτα είναι ίσως το πιο επιτυχημένο παράδειγμα ελληνικού προϊόντος που κατάφερε να συνδέσει την παράδοση με τη διεθνή αγορά. Μέσα σε μία δεκαετία, από ένα προϊόν που αντιμετωπιζόταν κυρίως ως κομμάτι της εγχώριας διατροφικής κουλτούρας, εξελίχθηκε σε εξαγωγικό σύμβολο. Το 2024 οι ελληνικές εξαγωγές φέτας έφτασαν περίπου τους 140.000 τόνους, με αξία κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου το 8% κατευθύνθηκε στις ΗΠΑ.

Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε μόνο από τη γεύση ή την ποιότητα. Ήρθε και από ένα κρίσιμο νομικό εργαλείο: την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η φέτα προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ΠΟΠ. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τυρί που παράγεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και από πρόβειο γάλα ή μείγμα πρόβειου και κατσικίσιου, μπορεί να φέρει νόμιμα το όνομα «φέτα» στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο δρόμος μέχρι εκεί δεν ήταν εύκολος. Η Ελλάδα χρειάστηκε να δώσει πολυετείς νομικές και πολιτικές μάχες απέναντι σε χώρες και βιομηχανίες που παρήγαν λευκό τυρί με το ίδιο όνομα. Η υπόθεση της φέτας απέδειξε ότι ένα προϊόν δεν αρκεί να είναι καλό. Πρέπει να είναι και προστατευμένο.

Η μάχη, όμως, δεν τελείωσε. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικά σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, η λέξη «feta» εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται συχνά ως γενικός όρος. Για τους Αμερικανούς παραγωγούς, είναι μια εμπορική ονομασία που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες. Για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γεωγραφική ένδειξη, δεμένη με συγκεκριμένο τόπο, πρώτη ύλη και τρόπο παραγωγής.

Το 2025 η αντιπαράθεση απέκτησε και νέα εμπορική διάσταση. Οι αμερικανικοί δασμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα δημιούργησαν ανησυχία στους Έλληνες παραγωγούς, ιδιαίτερα σε όσους έβλεπαν την αγορά των ΗΠΑ ως πεδίο ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, η ετήσια έκθεση του Γραφείου του Αμερικανού Εμπορικού Εκπροσώπου επανέφερε στο προσκήνιο τη σύγκρουση γύρω από τις γεωγραφικές ενδείξεις, αναφέροντας ονόματα όπως «feta» και «parmesan» ως όρους που οι ΗΠΑ θεωρούν κοινές εμπορικές ονομασίες.

Το γιαούρτι που έγινε ελληνικό χωρίς να είναι πάντα ελληνικό

Αν η φέτα δείχνει τι μπορεί να πετύχει η προστασία, το ελληνικό γιαούρτι δείχνει τι συμβαίνει όταν η αγορά προηγείται της κατοχύρωσης.

Στις ΗΠΑ, το «Greek yogurt» εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες κατηγορίες τροφίμων των τελευταίων δεκαετιών. Η Chobani, που ιδρύθηκε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από τον Χαμντί Ουλουκάγια, έναν επιχειρηματία τουρκικής καταγωγής, έχτισε μια τεράστια αγορά πάνω σε αυτήν ακριβώς την υπόσχεση: πυκνό, στραγγιστό, πιο πλούσιο γιαούρτι, με ελληνική αύρα. Το προϊόν δεν ήταν ελληνικό ως προέλευση. Ήταν όμως ελληνικό ως ιδέα. Και αυτό αποδείχθηκε αρκετό.

Εδώ βρίσκεται το κρίσιμο κενό. Το «Greek yoghurt» δεν έχει την ίδια κατοχύρωση με τη φέτα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όρος συνδέεται με την ελληνική προέλευση και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για γιαούρτια που παράγονται εκτός Ελλάδας με τρόπο που παραπλανά τον καταναλωτή. Όμως δεν πρόκειται για γεωγραφική ένδειξη αντίστοιχη με την ΠΟΠ φέτα. Εκτός Ευρώπης, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, καθώς όροι όπως «Greek-style» χρησιμοποιούνται ευρέως ως περιγραφή τύπου, υφής ή συνταγής.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα δεν είναι απλώς η χώρα από την οποία ξεκίνησε η ταυτότητα του προϊόντος. Παραμένει και ένας δυναμικός παραγωγός. Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP CRIF, το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα διεθνώς. Οι παραγόμενες ποσότητες γιαουρτιού έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, κυρίως χάρη στην άνοδο των εξαγωγών, ενώ το 2025 η παραγωγή εμφανίστηκε ενισχυμένη κατά περίπου 30%.

Αυτό κάνει το παράδοξο ακόμη πιο έντονο. Η Ελλάδα έχει πραγματική παραγωγή, εξαγωγική δυναμική και διεθνή αναγνωρισιμότητα. Δεν διαθέτει όμως ακόμη την ίδια καθαρή νομική κατοχύρωση που έχει η φέτα. Ελληνικές εταιρείες όπως η ΦΑΓΕ, η Κρι Κρι και η ΜΕΒΓΑΛ έχουν σημαντική παρουσία. Όμως το μεγαλύτερο εμπορικό κύμα χτίστηκε και κεφαλαιοποιήθηκε κυρίως από πολυεθνικές και ξένους παραγωγούς.

Η περίπτωση της Chobani

Το 2025 η Chobani άντλησε 650 εκατ. δολάρια για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της στις ΗΠΑ, με την αποτίμησή της να τοποθετείται γύρω στα 20 δισ. δολάρια. Την ίδια χρονιά, οι καθαρές πωλήσεις της εκτιμήθηκαν στα 3,8 δισ. δολάρια, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων για νέα παραγωγική μονάδα στη Νέα Υόρκη και σε επέκταση της παραγωγής της στο Άινταχο.

Η εκτόξευση της Chobani αποτυπώθηκε και στην προσωπική περιουσία του ιδρυτή της. Στα τέλη του 2025, τουρκικά μέσα που επικαλέστηκαν στοιχεία του Forbes έγραψαν ότι ο Χαμντί Ουλουκάγια είχε πλέον γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος με καταγωγή από την Τουρκία, με την καθαρή περιουσία του να υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο στα 13,7 δισ. δολάρια και τον ίδιο να κατατάσσεται κοντά στις 200 πρώτες θέσεις της παγκόσμιας λίστας δισεκατομμυριούχων. Είναι ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει πόση αξία μπορεί να παραχθεί γύρω από μια κατηγορία που διεθνώς μεγάλωσε με τη λέξη «Greek» στην ετικέτα.

Το μάρμαρο και η αξία του τόπου

Το Πεντελικό μάρμαρο έχτισε τον Παρθενώνα. Το μάρμαρο της Θάσου, της Δράμας και της Καβάλας ταξιδεύει σήμερα σε πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και εμβληματικά κτίρια σε όλο τον κόσμο.

Οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου παραμένουν ένας σημαντικός κλάδος για την ελληνική οικονομία. Το 2024 διαμορφώθηκαν περίπου στα 322 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με το 2023, ενώ στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 – με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία- κινήθηκαν κοντά στα 219 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πίεση σε αξία και όγκο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Για χρόνια, η μεγάλη διαφορά με τη φέτα ήταν ότι το μάρμαρο δεν καλυπτόταν από το κλασικό ευρωπαϊκό σύστημα ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς δεν πρόκειται για αγροδιατροφικό προϊόν. Αυτό άφηνε σημαντικό χώρο για μιμήσεις, εμπορικές περιγραφές και προϊόντα που δανείζονταν ελληνικά ονόματα χωρίς να έχουν ελληνική προέλευση.

Η εικόνα, όμως, αλλάζει. Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε νέο πλαίσιο γεωγραφικών ενδείξεων για βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν και φυσικές πέτρες. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματη προστασία για το Πεντελικό ή το μάρμαρο Θάσου. Σημαίνει όμως ότι ανοίγει ένα παράθυρο που η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει αναξιοποίητο.

Γιατί οι γεωγραφικές ενδείξεις μετράνε

Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι, ουσιαστικά, ένα εργαλείο οικονομικής ισχύος. Δίνουν σε ένα προϊόν το δικαίωμα να συνδέει το όνομά του με έναν τόπο, μια παράδοση και ένα σύνολο προδιαγραφών. Ταυτόχρονα, εμποδίζουν ανταγωνιστές να χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία για προϊόντα που δεν έχουν την ίδια προέλευση.

Αυτός είναι και ο λόγος που προκαλούν τόσο έντονες αντιδράσεις. Για την Ευρώπη, οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύουν την πολιτισμική κληρονομιά, την αγροτική παραγωγή και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Για χώρες όπως οι ΗΠΑ, συχνά αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο στην εμπορική χρήση ονομάτων που εκεί θεωρούνται γενικοί όροι.

Τα προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν πωλήσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν ένα προϊόν με προστατευμένη ονομασία μπορεί να πουληθεί ακριβότερα, να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και να ξεχωρίσει στα ράφια, τότε το όνομα γίνεται περιουσιακό στοιχείο.

Η χώρα που κερδίζει μάχες, αλλά χρειάζεται στρατηγική

Η Ελλάδα έχει σημαντικό αριθμό προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία ή γεωγραφική ένδειξη. Η φέτα, οι ελιές Καλαμών, ο κρόκος Κοζάνης, τα τυριά, τα λάδια, τα κρασιά και άλλα προϊόντα δείχνουν ότι η χώρα διαθέτει πλούτο ονομάτων, τόπων και παραδόσεων.

Η Ιταλία και η Γαλλία έχουν χτίσει ολόκληρη οικονομία γύρω από την προστασία και την προβολή της γαστρονομικής και παραγωγικής τους ταυτότητας. Το «Made in Italy» αποτελεί έναν μηχανισμό που περιέχει διπλωματία, τουρισμό, εξαγωγές, νομική προστασία, εκπαίδευση του καταναλωτή και διαρκή παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η Ελλάδα έχει όλα τα συστατικά, αλλά συχνά κινείται εκ των υστέρων. Η φέτα προστατεύθηκε μετά από πολυετή μάχη. Το γιαούρτι προσπαθεί ακόμη να βρει το καθαρό νομικό του πλαίσιο. Το μάρμαρο αποκτά τώρα ένα πιθανό ευρωπαϊκό εργαλείο που πρέπει να αξιοποιηθεί εγκαίρως.

Υπάρχει κάτι βαθιά παράδοξο σε αυτή την εικόνα. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο των οποίων το όνομα λειτουργεί από μόνο του ως εμπορικό επιχείρημα. Το «ελληνικό» πουλάει. Στο ράφι, στο πιάτο, στο ξενοδοχείο, στην αρχιτεκτονική, στον τουρισμό, στην εικόνα της μεσογειακής ζωής.

Η πρόκληση είναι να μη μένει η Ελλάδα απλώς η πηγή της φήμης, αλλά να γίνεται και ο βασικός κερδισμένος από την αξία της.