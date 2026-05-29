«Μία ουσιαστική συζήτηση για την ηγεσία και την εργασία είναι αυτονόητο ότι είναι αναγκαία, ιδίως στην περίοδο που ζούμε με όλες αυτές τις τις μεταβολές», είπε η Director Public Affairs Papastratos, Μαρίνα Σπυριδάκη, μιλώντας στον δημοσιογράφο, Χάρη Ντιγριντάκη, στο πλαίσιο του 1oυ συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Στην Παπαστράτος δεν υπήρχε περίπτωση να μην στηρίζαμε και με την παρουσία μας αλλά και χορηγικά αυτή τη διοργάνωση, που οι πρώτες κιόλας ώρες δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστική με πράγματα που οι ομιλητές τολμούν να δηλώσουν, αλλά και με ερωτήματα που θα μας κάνουν να σκεφτούμε για πράξεις που πρέπει να γίνουν».

«Γιορτάζουμε αυτές τις μέρες -αλλά και όλη τη χρονιά- τα 95 χρόνια της παρουσίας μας και της δημιουργίας μας στη χώρα. Είναι ένα σημαντικό ορόσιμο για μας, όχι μόνο γιατί η εταιρεία έχει καταφέρει να είναι εξαγωγική, να συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα, στην απασχόληση, αλλά γιατί καταφέρνει να κάνει ουσιαστικό διάλογο και με την κοινωνία στην προσπάθειά της να βρει τρόπους να δημιουργήσει αξία που μοιράζεται εκεί που παράγεται. Άρα για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό που είμαστε εδώ, που η Philip Morris International, ένας παγκόσμιος οργανισμός, εμπιστεύεται την Παπαστράτος, εμπιστεύεται το εργοστάσιο της Παπαστράτος. Είμαστε ένας παραγωγικός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή της Νοτανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου θα έλεγα και οι προοπτικές είναι ακόμα πιο μεγάλες και πιο σημαντικές. Ωστόσο, πάντα -και για αυτό είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι- η Παπαστράτος είχε και έχει το όνομα του καλού εργοδότη και πραγματικά το απολαμβάνουμε αυτό το παράσημο. Είναι και κάτι που έχουν πετύχει τόσο οι ηγέτες της -είτε ήταν της οικογένειας είτε αργότερα οι managers- μαζί με τους ανθρώπους τους, μαζί με τους με την εργασία».

Τέλος, η ίδια μίλησε για το πρόγραμμα της Παπαστράτος που αφορά τους νέους, παρέχοντας 50 υποτροφίες, πολλές δράσεις, καθώς και 100 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας: «Η Future Ready Greece είναι η νέα πενταετή πλατφόρμα της Παπαστράτος. Ακριβώς την προσπάθειά της να δημιουργήσει αξία που μοιράζεται με εστίαση στους νέους. Φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε εφόδια στη νέα γενιά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πρόκληση και του AI αλλά και των μεταβολών των τεχνολογικών, των γεωπολιτικών, των κοινωνικών και να δώσουμε εφόδια τόσο στους ίδιους όσο στη χώρα μας μέσω αυτών».