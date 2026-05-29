«Βασικό κομμάτι της πολιτικής είναι η ιδεολογία. Ωστόσο, ο ρόλος των αρχηγών και των ηγετών είναι πολύ σημαντικός, αν όχι ο πιο σημαντικός», είπε ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και πρώην υπουργός, Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο του 1oυ συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Ένας αρχηγός πρέπει να εμπνέει, να συντονίζει, να δίνει το τέμπο και να μπορεί να συγκεντρώσει τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται, για να γίνει ό,τι χρειάζεται να γίνει. Από την πολιτική μέχρι την εργασία και σε όλους τους τομείς οι αρχηγοί και οι επικεφαλής έχουν σημαντικό ρόλο», σημείωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

«Την περίοδο που υπήρξα εγώ αρχηγός και υπουργός, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα χρήματα που υπήρχαν για να λειτουργήσουν οι ένοπλες δυνάμεις ήταν ελάχιστα, ήταν σε ποσοστά με την κανονική λειτουργία κάτω από το 10%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος του προσωπικού ήταν πάρα πολύ σημαντικός».

Όπως εξήγησε ο Ευάγγελος Αποστολάκης, «εάν οι ένοπλες δυνάμεις επιβίωσαν και είχαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια -παρόλο που δεν καταφέραμε να κάνουμε εξοπλιστικά, κάναμε κάποια για τα οποία θα σας μιλήσω παρακάτω-, οφείλεται καθαρά στην απόδοση του προσωπικού και στον συντονισμό που υπήρξε λόγω της καλής οργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων. Εδώ, λοιπόν, φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν επικεφαλής και αρχηγοί οι οποίοι μπορούν να συντονίσουν και να εμπνεύσουν τον κόσμο στο αποτέλεσμα που χρειάζεται. Οι ηγεσίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και το αποτέλεσμα έχει σχέση με τις δυνατότητες του κάθε ηγέτη».

«Σας είπα προηγουμένως ότι δεν υπήρχαν χρήματα και παρ’ όλα αυτά μέσα σε αυτό το διάστημα καταφέραμε να φτιάξουμε τα υποβρύχια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ήταν παρατημένα στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Προχωρήσαμε τα πλοία τα οποία είχαν ξεκινήσει να ναυπηγούνται στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των F16 και βέβαια ξεκινήσαμε και ένα πρόγραμμα, όπως είδατε, το οποίο τελειώνει τώρα, με την αναβάθμιση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας. Όλα αυτά έγιναν σε μία περίοδο που οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας ήταν ελάχιστες. Ήμασταν στο μείον και καταφέραμε με πολύ καλό συντονισμό, πολλή δουλειά από το προσωπικό και πολύ καλές επιλογές να επιβιώσουμε και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα», είπε ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και πρώην υπουργός.