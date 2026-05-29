Για την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και πώς επηρεάζονται οι ποιοτικές θέσεις εργασίας για τη νέα γενιά μίλησε -μεταξύ άλλων- ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο του 1oυ συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι, αν κάναμε τη συζήτηση πολλές δεκαετίες πίσω, η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτιόταν από τρεις παράγοντες: τη γη, την εργασία και το κεφάλαιο. Οι ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, αυτές που κυριαρχούν τις τελευταίες δεκαετίες, ενσωματώνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, εξαιρετικά σημαντικό -που είναι ουσιαστικά η ουσία του συνεδρίου- την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα. Άρα, είναι σημαντικό να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Πώς επενδύεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο; Επενδύεις τόσο σε ό,τι αφορά τη γνώση, τη μόρφωση, την κουλτούρα, την εμπειρία, αλλά και τους μισθούς».

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει σίγουρα πολλές νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, όμως, θα δημιουργήσει και δυσκολίες σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν χρειάζεται φόβος, δεν χρειάζεται αγωνία. Αυτό ακούσαμε σήμερα και από πολλούς έγκριτους ομιλητές στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριό σας: αυτό που χρειάζεται είναι προσαρμοστικότητα», σημείωσε.

«Δεν μπορεί να γίνει πολιτική χωρίς ανθρώπους και όταν ηγείσαι -είτε αυτό αφορά την πολιτική είτε αφορά τον ιδιωτικό τομέα- οφείλεις να έχεις συνεργάτες τους οποίους θα εμπιστεύεσαι και με τους οποίους από κοινού θα λάβεις αποφάσεις. Η τελική απόφαση είναι η δική σου, η επιλογή είναι η δική σου, ο κίνδυνος και η ευθύνη είναι δική σου. Αλλά το ανθρώπινο κεφάλαιο και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι καθοριστικός παράγοντας, προκειμένου να υπάρξουν συλλογικές και ατομικές επιτυχίες», κατέληξε ο ίδιος.