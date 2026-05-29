Σήμα κινδύνου προς όλους τους δικαιούχους και τους παρόχους του δημοφιλούς προγράμματος κοινωνικού τουρισμού εκπέμπει η ΔΥΠΑ, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο απέναντι σε επίδοξους μεσάζοντες. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, ο οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι δεν διατηρεί καμία απολύτως συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες ή επιχειρήσεις που υπόσχονται υπηρεσίες αναζήτησης και κράτησης καταλυμάτων έναντι αμοιβής.



Η διοίκηση υπογραμμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση σε ιδιώτες να ενεργούν για λογαριασμό της. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πληρώνουν για υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν.



Η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλύματα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας ή αμοιβής προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΔΥΠΑ.



Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος.



Παράλληλα, καλεί τους παρόχους του προγράμματος να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΠΑ για οποιαδήποτε πρακτική θεωρούν ότι δημιουργεί σύγχυση στους δικαιούχους ή αξιοποιεί εμπορικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χωρίς τη συναίνεσή τους.



Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων.



Σημειώνεται ότι η επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας και των ανακοινώσεων της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της.