Στα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media για την εμφάνισή της και τις φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων απάντησε η Ρένα Μόρφη.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια έκανε πρόσφατα μία ανάρτηση στο TikTok σημειώνοντας: «Διαγωνισμός. Βρες πόσα μπότοξ έχω κάνει».

Η Ρένα Μόρφη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για το συγκεκριμένο βίντεο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τέλειο δεν ξέρω αν ήταν, ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά σχόλια που κάπως βγήκε σαν μικρή αντίδραση. Ήταν πολύ αντιφατικά σχόλια. Δηλαδή υπήρχε το “τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της;”, αλλά υπήρχε και το “πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές;“. Οπότε αυτό ήταν λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει, δεν σε αφορά και δεν έχει καμία σημασία».