Μια υπόθεση που θυμίζει σκηνές από ταινία θρίλερ του Χόλιγουντ βρίσκεται πίσω από τη στυγερή δολοφονία 24χρονου Πακιστανού, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί ακέφαλη και διαμελισμένη στη θαλάσσια περιοχή Καλοχωρίου – Χαλάστρας, στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους, να εξιχνιάσουν το στυγερό έγκλημα και να σχηματίσουν τη δικογραφία για την ανθρωποκτονία. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 37χρονος Πακιστανός, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες, ενώ τρεις ακόμη κατηγορούμενοι φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό αμέσως μετά τη δολοφονία.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Ιούνιο του 2022, όταν ένας ψαράς εντόπισε στα νερά του Καλοχωρίου ένα ακέφαλο και διαμελισμένο πτώμα άνδρα. Λίγες ημέρες μετά, στην ίδια περιοχή, βρέθηκε ακόμη ένα ανθρώπινο μέλος μέσα σε ένα νάιλον τσουβάλι. Οι δράστες που ήθελαν να τον εξαφανίσουν, είχαν τοποθετήσει τούβλα και τσιμέντο, επιχειρώντας να κρατήσουν τη σορό στον βυθό του Θερμαϊκού ώστε να κρύψουν κάθε ίχνος του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από τη δολοφονία φαίνεται πως κρυβόταν ένα ερωτικό τρίγωνο, που γέννησε την επιθυμία της εκδίκησης. Το 24χρονο θύμα είχε φτάσει στην Ελλάδα από το Πακιστάν το 2018 και τα επόμενα χρόνια εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή προσελήφθη στο εστιατόριο του 37χρονου βασικού κατηγορούμενου, στη δυτική πλευρά της πόλης. Ωστόσο, η σχέση εργοδότη και εργαζομένου εξελίχθηκε σε προσωπική τραγωδία, όταν ο νεαρός φέρεται να συνδέθηκε ερωτικά με τη σύζυγο του εργοδότη του.

Απειλές και επιθέσεις

Όταν ο 37χρονος ανακάλυψε τον παράνομο δεσμό, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ξεκίνησε ένας κύκλος απειλών και επιθέσεων εις βάρος του 24χρονου. Σε βάρος του θύματος κατατέθηκαν ακόμη και ψευδείς καταγγελίες, ενώ φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρια από ομάδα ατόμων. Ο νεαρός, φοβούμενος για τη ζωή του, εγκατέλειψε τελικά τη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκε στο Τυμπάκι Ηρακλείου, στην Κρήτη. Παράλληλα, φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε δικούς του ανθρώπους πως, σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι, υπεύθυνος θα ήταν ο πρώην εργοδότης του.

Παρά το γεγονός ότι έφυγε στην Κρήτη, η επικοινωνία του 24χρονου με τη σύζυγο του κατηγορούμενου δεν σταμάτησε ποτέ.

Οι δυο τους διατηρούσαν σχεδόν καθημερινή τηλεφωνική επαφή, κάτι που γνώριζε ο 37χρονος και τον εξόργιζε.

Έτσι, όταν στις 13 Ιουνίου 2022, ο 24χρονος ταξίδεψε μόνος του από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συναντήσει κρυφά τη γυναίκα. Λίγες ώρες μετά την άφιξή του, φαίνεται πως έπεσε θύμα αρπαγής από την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και να μεταφέρθηκε στο Καλοχώρι. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, δολοφονήθηκε μέσα σε καλύβα από τον 37χρονο και συνεργούς του. Στη συνέχεια, οι δράστες διαμέλισαν τη σορό και τη μετέφεραν με βάρκα στα ανοιχτά του Θερμαϊκού, όπου την πέταξαν στη θάλασσα.

Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η κατάθεση της γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση το θύμα. Η ίδια φέρεται να επιβεβαίωσε τόσο τον δεσμό όσο και τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε με τον 24χρονο πριν από τη δολοφονία.

Ο 37χρονος, από την πλευρά του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή τόσο στην ανθρωποκτονία όσο και στην παλαιότερη απαγωγή, με την υπόθεση να έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.