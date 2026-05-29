Προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης, έλαβε ο 35χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για εμπλοκή στην δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, η ακρωτηριασμένη σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο του 2022 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας, στο βορειοδυτικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Είχε προηγηθεί πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος και το Λιμενικό Σώμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αξιοποιώντας ιατροδικαστικά ευρήματα, μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό, στοιχεία τηλεφωνικών επικοινωνιών και ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποίησουν συνολικά τέσσερις ομοεθνείς του θύματος ως δράστες της ανθρωποκτονίας- οι τρεις εκ των οποίων εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό αμέσως μετά το έγκλημα, ενώ ο τέταρτος είναι ο 35χρονος συλληφθείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση φαίνεται να εκκινεί από το 2020, όταν το θύμα στοχοποιήθηκε από ομοεθνή του για προσωπική διαφορά. Όπως προέκυψε, σε βάρος του είχαν γίνει διαδοχικές καταγγελίες για διάφορα αδικήματα, ενώ είχε δεχθεί και επίθεση από ομάδα έξι ατόμων. Μετά τα περιστατικά αυτά, ο παθών φαίνεται να εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη και μετοίκησε σε άλλη περιοχή.

Τον Ιούνιο του 2022, όταν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να έπεσε σε ενέδρα των κατηγορουμένων. Κατά την αστυνομική έρευνα, οι δράστες τον απήγαγαν και τον μετέφεραν σε σημείο όπου φέρονται να διέπραξαν τη δολοφονία. Στη συνέχεια, επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος, αφαιρώντας μικρή βάρκα από το σημείο και ρίχνοντας τη σορό στη θάλασσα, αφού προηγουμένως είχαν δέσει πάνω της βαρίδια.

Η ακρωτηριασμένη σορός του 24χρονου είχε βρεθεί στα νερά του Θερμαϊκού, χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, γεγονός που είχε δυσχεράνει σημαντικά την ταυτοποίηση και την έρευνα των Αρχών. Η ταυτοποίηση του πτώματος κατέστη τελικά εφικτή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και εργαστηριακής ανάλυσης.

Παράλληλα, με την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε και αρπαγή άλλου ομοεθνούς του θύματος, η οποία είχε σημειωθεί το 2020 και φαίνεται πως διαπράχθηκε από τρία από τα εμπλεκόμενα άτομα και συνδέεται με την ανθρωποκτονία.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο του 35χρονου συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, επτά μαχαίρια και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς. Για τα ευρήματα αυτά σχηματίστηκε σε βάρος του ξεχωριστή δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία πιστοποιητικών.