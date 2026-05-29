Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση, ο Βίκτωρας Μοντζέλλι μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα για τα συμπεράσματα που βγήκαν από το Συνέδριο «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», το οποίο διοργάνωσε το Newsbeast.

«Το συνέδριο κινήθηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες. Το μισθολογικό, το εργασιακό περιβάλλον και την τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε ο διευθυντής σύνταξης του Newsbeast, για να προσθέσει: «Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο στις ΗΠΑ, για το 2026, επενδύονται 700 δισ. δολάρια πάνω στο ΑΙ. Νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε τι έρχεται, αλλά δεν έχουμε καταλάβει και όποιος χάσει το τρένο της εξέλιξης εκείνος θα χάσει».

«Οι νέες γενιές θέλουν περισσότερα, ζητούν περισσότερα και είναι πιο ανυπόμονοι. Δεν τους ενδιαφέρει η σταθερότητα και η καριέρα, με την έννοια της σταθεράς, ψάχνουν τις καλύτερες προϋποθέσεις», σημείωσε.

Στη συνέχεια ο διευθυντής του Newsbeast, ρωτήθηκε και για τις πολιτικές εξελίξεις, με τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων.

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Δεν μπορεί να ξεφύγει από το αριστερό του προφίλ και δεν ξέρω πόσο όλο αυτό θα τον βοηθήσει για το rebrading, αφού την προηγούμενη φορά που κυβέρνησε, οι συνθήκες ήταν πιο κατάλληλες για εκείνον. Όσον αφορά το νέο όνομα του κόμματος, μπορεί να έγινε viral, αλλά η ονομασία ενός κόμματος δεν φέρνει και ψήφους. Ψήφους φέρνει το πρόγραμμα, τα πρόσωπα, οι ιδέες, αλλά και το πόσο διαφορετικός θα είναι σε σχέση με την προηγούμενη φορά».

Όσον αφορά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Β. Μοντζέλλι σημείωσε πως «ψήφους θα πάρει από παντού, κυρίως από διαμαρτυρόμενους πολίτες. Θεωρώ όμως πως έχει φτάσει στο πικ της, από εδώ και πέρα θα έχει φθίνουσα πορεία, αλλά στην επόμενη Βουλή θα βρίσκεται».