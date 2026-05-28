Στη συνολική στόχευση του συνεδρίου «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο» αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος Βίκτωρας Μοντζέλλι, στο πλαίσιο συζήτησης για τον ρόλο της ηγεσίας και την αξία της ουσιαστικής επικοινωνίας στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα.

Όπως σημείωσε, βασική επιδίωξη της διοργάνωσης ήταν «να αφήσουμε κάτι ουσιαστικό», μέσα από ένα πρόγραμμα συζητήσεων και one-to-one συνεντεύξεων, το οποίο — όπως ανέφερε — θα συνεχιστεί και σε μελλοντικές διοργανώσεις.

Βίκτωρας Μοντζέλλι, Δημοσιογράφος

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης του συνεδρίου, υπογράμμισε ότι στόχος ήταν η παραγωγή ουσιαστικού περιεχομένου και η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου.

Αναφερόμενος στη διοργάνωση, σημείωσε ότι από την αρχή υπήρχε η πρόθεση να δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία με διάρκεια και θεσμικό αποτύπωμα, ικανή να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ψηφιακή διάσταση του εγχειρήματος, ανέφερε ότι αυτή «επαληθεύτηκε», καθώς «δημιουργήθηκαν ουσιαστικοί διάλογοι, διάδραση και επικοινωνία του σήμερα με το αύριο».

Στην τελική ενότητα, ο Δημήτρης Μιχόπουλος, Conference Thought Igniter & Founder της Genius & Crazy, κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον μεγαλύτερο κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης και τη σχέση ισχύος ανθρώπου και μηχανής.

Δημήτρης Μιχόπουλος, Conference Thought Igniter, Founder Genius & Crazy

Όπως σημείωσε, «ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι αυτός. Οι μηχανές είναι.. τεράστιες». Αναφερόμενος στο μέγεθος των επενδύσεων στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, είπε ότι «οι “Magnificent 7” μόνο για το 2026 θα επενδύσουν 700 δισεκατομμύρια δολάρια», περιγράφοντας μια συνθήκη «Γολιάθ και Δαβίδ».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο φόβος αυτός μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη, καθώς «είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όπου ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο πραγματικός αρχιτέκτονας της ζωής με τεράστια εργαλεία δύναμης».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «ο φόβος δημιουργεί τους ικανούς και οι ικανοί νικούν τον φόβο», εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «θα ζήσουμε μια πολύ καλύτερη πεντηκονταετία μπροστά μας».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Newsbeast Events με συνεργάτη επικοινωνίας την Tsomokos Communications.