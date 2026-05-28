Τη διά βίου μάθηση ως εργαλείο δεύτερης ευκαιρίας και τους νέους ορίζοντες που μπορεί να ανοίξει για τον σύγχρονο άνθρωπο ανέδειξε η Άννα Ροκοφύλλου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Όπως υποστήριξε η κυρία Ροκοφύλλου, η διά βίου μάθηση βοηθά τους ανθρώπους όχι μόνο να αποκτούν νέες δεξιότητες, αλλά και αυτοπεποίθηση. Όπως σημείωσε, δεν πρόκειται για μια μονοδιάστατη διαδικασία, αλλά για μια στρατηγική επιλογή που συνδέεται τόσο με την απασχόληση όσο και με την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα αυτό, μέσα από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις προοπτικές τους. Όπως εξήγησε, σήμερα λειτουργούν πανελλαδικά 83 τέτοια σχολεία, εκ των οποίων τα 12 βρίσκονται σε καταστήματα κράτησης. «Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Υπήρξαν άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο και μέσα από αυτές τις δομές αποκτούν τη δυνατότητα να λάβουν απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ στόχος είναι η επέκταση και στο επίπεδο του Λυκείου», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, η διαδικασία αυτή δίνει ώθηση σε ανθρώπους που δεν είχαν στο παρελθόν τις αντίστοιχες ευκαιρίες, να αποκτήσουν νέα εφόδια και μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή τους.

Η κυρία Ροκοφύλλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα ΚΕΠΕΑ, τα σχολεία που εκπαιδεύουν τα παιδιά σε θέματα πράσινης μετάβασης και αειφορίας. Όπως ανέφερε, σήμερα λειτουργούν 63 σε όλη την Ελλάδα, τα οποία έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 200.000 μαθητές. Παράλληλα, στάθηκε και στον ρόλο των ΣΑΕΚ, των πρώην Δημόσιων ΙΕΚ, τα οποία έχουν μετονομαστεί σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και προσφέρουν ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παρόντος και κυρίως του μέλλοντος, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πληροφορική.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Γεωργία Σκιτζή.

