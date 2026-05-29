«Ο ρόλος του ηγέτη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις ευθύνες για να βοηθήσει τους υπαλλήλους που υπάρχουν γύρω του να αναπτυχθούν, να έχουν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, να εργάζονται και να έρχονται στη δουλειά με χαρά», είπε ο Managing Partner της Fathom Wealth Management, Φώτης Μαυροκέφαλος, μιλώντας στον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή, στο πλαίσιο του 1oυ συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Συγχρόνως νομίζω ότι η ομάδα που φτιάχνεις στο τέλος της ημέρας είναι αυτή που δίνει τη δυναμική στην εταιρεία. Το να έχεις μια καλή ομάδα, καλές σχέσεις, σέβεσαι τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι και δουλεύεις όλα αυτά τα χρόνια και τους δίνεις τη δυνατότητα να αναπτύσσονται μέσα σε αυτή την εταιρεία, νομίζω ότι είναι το παν για να υπάρχει μια καλή πορεία στο σύνολο της εταιρείας και στην εξέλιξη που υπάρχει».

Στη συνέχεια, ο Φώτης Μαυροκέφαλος εξήγησε τι συμβαίνει στο κομμάτι των επενδύσεων: «Πάντοτε, επειδή οι επενδύσεις είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει διαφορετικά κριτήρια και πολλούς παράγοντες με τους οποίους πρέπει να πάρεις την τελική απόφαση, πρέπει να υπάρχει μια ομάδα. Πρέπει να βλέπεις και να έχεις τους ανθρώπους που θα σου αναλύσουν το μακροοικονομικό περιβάλλον, θα σου αναλύσουν το κομμάτι του κλάδου, το κομμάτι της μετοχής ή της εταιρείας και στο τέλος θα δεις ποιες είναι οι πορείες και οι στρατηγικές που θα πάρεις στο ποιοτικό κομμάτι. Άρα, σίγουρα χρειάζεται ομάδα, δυνατή ομάδα με γνώσεις και το σημαντικότερο από όλα να έχει εμπειρία. Η εμπειρία στα χρηματοοικονομικά είναι πολύ σημαντική γιατί έχεις περάσει δύσκολες στιγμές και μπορείς να πεις ότι ξέρω πώς αντιμετωπίστηκαν αυτές οι δύσκολες στιγμές και ποιες είναι οι παγίδες για το μέλλον».

«Στην περίπτωση που υπάρχει μια διχογνωμία για κάτι, θα πρέπει η ηγεσία να πάρει την τελική απόφαση. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι τόσο στην επιλογή των επενδύσεων αλλά στην επιλογή της στρατηγικής που έχει μία εταιρεία. Σίγουρα ακούμε τις απόψεις των ανθρώπων μας, αλλά την τελική απόφαση πρέπει να την πάρει η ηγεσία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί εκεί υπάρχει ρίσκο, εκεί παίρνεις και το κομμάτι της ευθύνης των ανθρώπων σου», σημείωσε.