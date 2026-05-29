Αμετάκλητα ένοχοι είναι, πλέον, οι καταδικασμένοι για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018, καθώς ο Άρειος Πάγος έβαλε την «υπογραφή» του στην καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να κριθεί εκ νέου το σκέλος της απόφασης που αφορά στα ελαφρυντικά και τις ποινές που, τελικά, επιβλήθηκαν.

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος, στο διατακτικό της απόφασης του (694/2026), αναιρεί εν μέρει την απόφαση του Εφετείου ως προς το σκέλος που αφορά στην απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου που είχαν αιτηθεί οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος, τότε υπαρχηγός και Ιωάννης Καπάκης, ο οποίος την επίμαχη περίοδο ήταν γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ανοίγοντας, όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι, «παράθυρο» για την πιο γρήγορη αποφυλάκισή τους.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρει ότι: «Αναιρεί εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση του Α΄ Τριμ. Εφ. Πλημ/των Αθηνών ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του αρθρ. 84 παρ. 2 στοιχ. α. ΠΚ στον καθένα από τους τρεις πρώτους αναιρεσείοντες, Σ. Τ., Β. Μ. και Ι. Κ., αλλά και σε περίπτωση παραδοχής της ως προς τις επιβληθείσες στον καθένα απ’ αυτούς ποινές φυλάκισης, καθώς επίσης και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που καθορίστηκαν σε βάρος των τριών πρώτων αναιρεσειόντων, όπως και για την ορισθείσα εκ μέρους του καθενός από αυτούς εκτιτέα ποινή φυλάκισης» και ανάβει το «πράσινο φως» για επανεκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.

Τον Ιούνιο του 2025, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων είχε επιβάλλει ποινή 340 ετών, με εκτιτέα τα 5 χρόνια, στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη, οδηγώντας τους στη φυλακή. Το δικαστήριο είχε κρίνει τότε πως δεν πρέπει να δοθεί αναστολή ή να μετατραπεί η ποινή που επιβλήθηκε στους καταδικασθέντες, καθώς θεωρήθηκε, μεταξύ άλλων, πως ήταν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.