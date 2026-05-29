Μια φαινομενικά παράξενη συνομιλία ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον διεθνώς και αποκάλυψε ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια του Κρεμλίνου.

Καθώς οι δύο ηγέτες περπατούσαν προς την εξέδρα της πλατείας Τιενανμέν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τον Ρώσο πρόεδρο να μιλά για αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων, βιοτεχνολογία και τη δυνατότητα παράτασης της ανθρώπινης ζωής έως και τα 150 χρόνια.

Αρχικά, πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για ακόμη μία εκκεντρική συζήτηση δύο ηγετών προχωρημένης ηλικίας. Ωστόσο, πίσω από τα λόγια του Πούτιν φαίνεται να βρίσκεται ένα τεράστιο κρατικό σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τη γήρανση και τη μακροζωία.

Το πρόγραμμα των 26 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Ρωσία έχει θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας», ένα κρατικό σχέδιο ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρουσιάστηκε το 2024 και προβλέπει επενδύσεις έως το τέλος της δεκαετίας.

Επισήμως, στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της υγείας των πολιτών και η διάσωση περίπου 175.000 ζωών. Ωστόσο, δυτικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι το σχέδιο συνδέεται και με την επιθυμία της ρωσικής ηγεσίας να επενδύσει σε τεχνολογίες που θα επιβραδύνουν τη γήρανση.

Η Μόσχα φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον τη μακροζωία όχι ως ιδιωτική υπόθεση δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, αλλά ως στρατηγικό κρατικό στόχο.

Βιοεκτύπωση οργάνων και ξενομεταμοσχεύσεις

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εργάζονται πάνω σε τεχνολογίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Μεταξύ αυτών είναι η βιοεκτύπωση ανθρώπινων ιστών και οργάνων μέσω τρισδιάστατων εκτυπωτών, αλλά και οι ξενομεταμοσχεύσεις, δηλαδή η ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων μέσα σε γενετικά τροποποιημένα ζώα, κυρίως ειδικά εκτρεφόμενα γουρούνια.

Στόχος των ερευνών είναι στο μέλλον να καθίσταται δυνατή η αντικατάσταση φθαρμένων οργάνων και η επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής.

Ο ρόλος της κόρης του Πούτιν

Κεντρικό πρόσωπο στο πρόγραμμα θεωρείται η Μαρία Βορόντσοβα, κόρη του Ρώσου προέδρου και ενδοκρινολόγος, η οποία συμμετέχει ενεργά σε κρατικές πρωτοβουλίες γενετικής και ιατρικής έρευνας.

Σημαντικό ρόλο έχει επίσης ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, στενός συνεργάτης του Κρεμλίνου και επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η επιστήμη θα μπορέσει στο μέλλον να «επισκευάζει» το ανθρώπινο σώμα μέσω συνεχών αντικαταστάσεων οργάνων και ιστών.

Οι αμφιβολίες της επιστημονικής κοινότητας

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, αρκετοί επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στους ρωσικούς ισχυρισμούς.

Όπως επισημαίνεται, μεγάλο μέρος της έρευνας δεν έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ η απομόνωση της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία έχει περιορίσει σημαντικά τη συνεργασία με δυτικά ερευνητικά κέντρα. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν μάλιστα ότι αρκετοί επιστήμονες παρουσιάζουν υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις ώστε να διασφαλίζουν κρατική χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη.

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει χτίσει προσεκτικά την εικόνα ενός ισχυρού και ανθεκτικού ηγέτη, μέσα από εμφανίσεις σε παγωμένες λίμνες, αγώνες χόκεϊ, στρατιωτικές ασκήσεις και εντυπωσιακές δημόσιες δράσεις.

Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, φαίνεται πως υπάρχει και μια διαρκής προσπάθεια απέναντι στον μεγαλύτερο αντίπαλο όλων: τον χρόνο και τη φθορά της ηλικίας. Γιατί, όπως σχολιάζει η Wall Street Journal, ακόμη και για έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη, η μάχη με τον θάνατο παραμένει η πιο δύσκολη απ’ όλες.