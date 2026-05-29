Η Βιλερμπάν δείχνει αποφασισμένη να αφήσει οριστικά πίσω της τον ρόλο της «μεσαίας δύναμης» της EuroLeague και να περάσει στην elite της διοργάνωσης, με το οικονομικό πλάνο της για τη σεζόν 2026-27 να προκαλεί αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews, οι Γάλλοι σχεδιάζουν εκτόξευση του αγωνιστικού τους προϋπολογισμού σε επίπεδα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Το βασικό πλάνο κάνει λόγο για ποσό πάνω από τα 20 εκατομμύρια, κάτι που αυτομάτως θα κατατάξει τη Βιλερμπάν ανάμεσα στα πιο ισχυρά οικονομικά project της EuroLeague.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς πως μέχρι πρόσφατα η γαλλική ομάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της λίστας αναφορικά με τα διαθέσιμα χρήματα για μισθοδοσία, καθώς – σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ – δεν είχε καλύψει ούτε το ελάχιστο payroll που είχε θέσει η διοργάνωση στα 5.85 εκατομμύρια ευρώ.

Πίσω από τη θεαματική αυτή οικονομική άνοδο βρίσκονται οι Τζόι και Τζέσι Μπας, μέλη της οικογένειας που συνδέθηκε ιστορικά με τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι φαίνεται πως στηρίζουν δυναμικά το νέο πλάνο της ομάδας.

Οι προθέσεις της Βιλερμπάν έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται και στο μεταγραφικό παζάρι. Η γαλλική ομάδα εξασφάλισε την υπογραφή του Αρμόνι Μπρουκς με ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα πιέζει δυνατά και για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, με πρόταση που φτάνει κοντά στα 3.5 εκατομμύρια ανά σεζόν.

Την ίδια στιγμή, όλο και πιο έντονη γίνεται και η παρουσία του Τόνι Πάρκερ στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς αναμένεται να έχει πλέον πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα της ομάδας, ακόμη και με άμεση συμμετοχή στον πάγκο.

Μπουργκ: «Όχι» στη EuroLeague – Μένει στο EuroCup για τα επόμενα χρόνια

Η Μπουργκ πήρε την απόφαση να μην αξιοποιήσει το δικαίωμα συμμετοχής της στη EuroLeague για τη νέα σεζόν, επιλέγοντας να συνεχίσει την πορεία της στο EuroCup για τα επόμενα 3+2 χρόνια.

Ο γαλλικός σύλλογος, παρότι κατέκτησε το EuroCup της σεζόν 2025-26 και εξασφάλισε εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, προχώρησε σε συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και κατέληξε πως η παραμονή στο EuroCup αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή σε οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η διοίκηση της Μπουργκ υπογράμμισε ότι εξετάστηκαν όλοι οι παράγοντες πριν ληφθεί η απόφαση, ενώ είχε προηγηθεί και δήλωση του προέδρου της ομάδας πως ο στόχος της EuroLeague θα κυνηγηθεί χωρίς να τεθεί σε ρίσκο η σταθερότητα του συλλόγου.

Το «ντόμινο» των εξελίξεων και το ευρωπαϊκό τοπίο

Η απόφαση της Μπουργκ επηρεάζει και τις ισορροπίες γύρω από τις θέσεις της EuroLeague, καθώς η μη ενεργοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της ανοίγει νέα δεδομένα για πιθανές αλλαγές στις συμμετέχουσες ομάδες. Σε αυτό το σενάριο, ομάδες όπως η Μπεσίκτας εμφανίζονται έτοιμες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, ενώ και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να βρεθεί σε τροχιά διεκδίκησης μιας θέσης, εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες.