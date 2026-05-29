«Θέλουμε έναν ηγέτη ο οποίος θα δημιουργεί ηγέτες σε διάφορα επίπεδα», είπε ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος μιλώντας στον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή, στο πλαίσιο του 1oυ συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Με μια προοδευτική οπτική, εμείς πιστεύουμε στο servant leadership, δηλαδή δεν θέλουμε να υπάρχει ένα “αφεντικό”. Θέλουμε έναν ηγέτη ο οποίος θα απομακρύνει εμπόδια για τους συνεργάτες του, έναν ηγέτη ο οποίος θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις, όχι να τα αναλαμβάνει όλα συγκεντρωτικά ο ίδιος, αλλά να δημιουργεί ηγέτες σε διάφορα επίπεδα».

«Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο στην κουλτούρα της παραγωγικότητας, αλλά να δούμε τον άνθρωπο, να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες για να μπορεί να λειτουργήσει, να του δώσουμε το πλαίσιο της ελευθερίας, ώστε να μπορεί να αποδώσει, να δημιουργήσει. Αυτό που συμβαίνει στους χώρους εργασίας, πολλές φορές συμβαίνει και στο χώρο της πολιτικής. Απλά είναι περισσότερες οι δυσκολίες, περισσότερα τα απρόοπτα γεγονότα, όπως έχει πει και ένας Άγγλος πολιτικός παλαιότερα. Οπότε, νομίζω ότι θα πρέπει να φύγουμε από την λογική του “αφεντικού”, του “μεσσία” -αν μιλάμε για την πολιτική- και να πάμε σε μία ηγεσία που θα υπηρετεί τις ανάγκες και θα υπηρετεί και τους εργαζόμενους προκειμένου αυτοί να είναι αποδοτικοί αλλά να αισθάνονται καλά και να είναι παραγωγικοί».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο ίδιος: «Η αλήθεια είναι ότι η δικτατορία της εικόνας, όπως διαμορφώθηκε με την τηλεόραση και νομίζω ότι έχει φτάσει πέρα από τα όρια με την ψηφιακή μετάβαση, δηλαδή μέσα από τις συσκευές μας, ειδωλοποίησε περισσότερο την εικόνα και στην πολιτική έφερε ξανά στο προσκήνιο όχι τις ιδέες, όχι τις πρακτικές, αλλά τα πρόσωπα, τους χαρακτήρες, τις συμπεριφορές. Είναι λίγο σαν ένας διαγωνισμός χαρακτήρων και προσωπικότων. Ασφαλώς, πάντα έπαιζαν ρόλο οι προσωπικότητες στην πολιτική και θέλω να σας πω ότι ιδιαίτερα στον προδευτικό χώρο σημάδευαν τα ιδεολογικά και κοινωνικά ρεύματα. Όμως χωρίς δομές, χωρίς σωστή λειτουργία, τα προσωποπαγή σχήματα δεν μπορούν να μακροημερεύσουν. Αν δεν έχουν δηλαδή πραγματικά μία γείωση με την κοινωνία και μία εκπροσώπησή της σε όλα τα επίπεδα, χωρικά, θεματικά και αφουγκραζόμενα τις πραγματικές ανάγκες».

«Όλο αυτό φυσικά τονώνεται από τα social media: ένας καλός λογαριασμός στα social media και κάποια επιτυχημένα reels μπορούν σε μια μικρή χώρα με 700.000 πληθυσμό να σε φέρουν ακόμα και στο 25% και στην Ευρωβουλή (μιλάω για τη γνωστή περίπτωση στην Κύπρο). Όμως, το πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό, ακόμα δεν μπορούμε να το σταθμίσουμε. Μπορεί, ακόμα και μια καλή τηλεοπτική ή επικοινωνιακή εικόνα να σε κάνει και πλανητάρχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από το 2016 ξαναέφτιαξε την καριέρα του και την εικόνα του στην Αμερική ως επιχειρηματίας μέσα από ένα reality, όπου ήταν κριτής και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. Βλέπουμε τις συνέπειες όμως. Αρα, θέλει μια ισορροπία, ένα μέτρο», είπε.

Τέλος, όπως τόνισε: «Ο σωστός ηγέτης θα πρέπει να σταθμίζει τις ανάγκες και τις πρακτικές που θα ακολουθήσει».