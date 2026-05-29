Κραυγή αγωνίας για την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου εξέπεμψε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδεία του στα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρώτο σταθμό το τοπικό δημοτικό σχολείο, όπου οι λιγοστοί μαθητές αποτυπώνουν ανάγλυφα το μέγεθος της δημογραφικής κρίσης.



«Το όραμά μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την περιφερειακή ανάπτυξη» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποκτήσει ξανά η επαρχία ελπίδα και προοπτική. Η εικόνα της εγκατάλειψης αναδεικνύει τις δύο μεγαλύτερες εθνικές προκλήσεις που απαιτούν άμεσες λύσεις για το μέλλον της χώρας.



Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Βίνιανη, «εδώ, στα περήφανα Άγραφα, όπου σφραγίστηκε το έπος της εθνικής αντίστασης, εδώ που συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση της ελεύθερης Ελλάδας», όπως ανέφερε στη δήλωσή του. Είπε ότι «στην Ευρυτανία, αλλά και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, υπάρχει μια έντονη δημογραφική κρίση, που φτάνει στα όρια της κατάρρευσης», καθώς «χιλιάδες νέοι άνθρωποι επιλέγουν την εσωτερική ή την εξωτερική μετανάστευση».



«Το κόστος παραγωγής, η έλλειψη υποδομών, ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, -τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία-, αλλά και τα δίκτυα μεταφορών, δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή τους», τόνισε.



«Για εμάς, λοιπόν, χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και υπογράμμισε ότι «γι’ αυτό, λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες».