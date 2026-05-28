Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS προχωρά σε ριζικές αλλαγές προσώπων στη θρυλική σαπουνόπερα, φέρνοντας ξανά στην οθόνη μια γαλαζοαίματη ηθοποιό. Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις προσθαφαιρέσεις στο καστ της σειράς Τόλμη και Γοητεία αποκαλύπτουν ότι η Θεοδώρα Ντε Γκρες εντάσσεται εκ νέου στα γυρίσματα, προκειμένου να ενσαρκώσει ξανά τον ρόλο της Άλισον Μοντγκόμερι, τον οποίο είχε αφήσει πριν από σχεδόν μία δεκαετία.

Η Θεοδώρα Ντε Γκρες στον ρόλο της ως Άλισον Μοντγκόμερι

Η κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, η οποία ακολουθεί επαγγελματική πορεία στο Λος Άντζελες με το καλλιτεχνικό όνομα Theodora Greece, επιστρέφει στα εταιρικά γραφεία της Spencer Publications ως η έμπιστη γραμματέας του χαρακτήρα Μπιλ Σπένσερ, τον οποίο υποδύεται ο Ντον Ντάιμοντ.

Η τηλεοπτική της επιστροφή έχει προγραμματιστεί άμεσα, καθώς οι προβολές των συγκεκριμένων επεισοδίων με τη συμμετοχή της ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το soap opera news