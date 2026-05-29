Όπως όλα δείχνουν είναι θέμα χρόνου η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός και η διοίκηση των Μαδριλένων έχουν συμφωνήσει εδώ και καιρό, με το «Athletic» να αναφέρει πως ο Μουρίνιο υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα συμβόλαιο τριών ετών.

Έτσι, ο Μουρίνιο αποχωρεί από την Μπενφίκα και επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ως προσωπική επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται μετά από τις εκλογές του συλλόγου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 12 Μαΐου.