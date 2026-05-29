Όπως όλα δείχνουν είναι θέμα χρόνου η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Πορτογάλος τεχνικός και η διοίκηση των Μαδριλένων έχουν συμφωνήσει εδώ και καιρό, με το «Athletic» να αναφέρει πως ο Μουρίνιο υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα συμβόλαιο τριών ετών.
Έτσι, ο Μουρίνιο αποχωρεί από την Μπενφίκα και επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ως προσωπική επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται μετά από τις εκλογές του συλλόγου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 12 Μαΐου.
🚨 Jose Mourinho has signed contract to become Real Madrid head coach. 63yo leaving Benfica for 2nd spell in charge of #RMFC after putting pen to paper last week on 3yr deal. Set to be announced post presidential election. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/jK6Q5cF7eU— David Ornstein (@David_Ornstein) May 29, 2026