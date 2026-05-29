Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την κρίση με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλακούν άμεσα στη διαδικασία εντοπισμού και καταστροφής του ιρανικού ουρανίου, ενώ ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αίρεται.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη φέρονται να βρίσκονται κοντά σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της εκεχειρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Το ουράνιο του Ιράν θα εντοπιστεί από τις ΗΠΑ»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το ιρανικό ουράνιο θα «βγει από το έδαφος» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συντονισμό με το Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η διαδικασία θα γίνει με τη συμμετοχή της IAEA, ώστε το υλικό να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία.

«Το ουράνιο του Ιράν θα εντοπιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, δίνοντας το στίγμα μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης συμφωνίας, στην οποία η διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί το κρισιμότερο σημείο.

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αίρεται πλέον, μια κίνηση που, εφόσον εφαρμοστεί άμεσα, μπορεί να αλλάξει το τοπίο στα Στενά του Ορμούζ και στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η άρση του αποκλεισμού ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα της ιρανικής πλευράς, καθώς είχε άμεσες συνέπειες στη ναυσιπλοΐα, στις εξαγωγές και στην οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πιθανό αντάλλαγμα για την αποδοχή ενός μηχανισμού ελέγχου και καταστροφής του ιρανικού ουρανίου, αν και οι ακριβείς όροι δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Σύσκεψη στο Situation Room

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι μεταβαίνει στο Situation Room για σύσκεψη σχετικά με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, η συνάντηση θα γίνει προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για την κατάσταση και για τα επόμενα βήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θα συναντηθώ τώρα στο Situation Room για να λάβω την τελική απόφαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δείχνοντας ότι οι εξελίξεις βρίσκονται στο πιο κρίσιμο σημείο τους.

Το μεγάλο αγκάθι του πυρηνικού προγράμματος

Η διαχείριση του ιρανικού ουρανίου αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η Ουάσινγκτον ζητά σαφείς εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ το Ιράν επιδιώκει να αποφύγει μια διαδικασία που θα παρουσιαστεί στο εσωτερικό της χώρας ως ταπείνωση ή παράδοση εθνικού στρατηγικού αποθέματος.

Η εμπλοκή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας φαίνεται να λειτουργεί ως μηχανισμός διεθνούς νομιμοποίησης και εποπτείας της διαδικασίας.

Κρίσιμη στροφή στην κρίση

Οι δηλώσεις Τραμπ δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να περάσουν από τη στρατιωτική πίεση στη διαχείριση μιας προσωρινής διπλωματικής συμφωνίας.

Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού μπορεί να αποτελέσει το πρώτο πρακτικό βήμα αποκλιμάκωσης, ενώ η καταστροφή ή απομάκρυνση του ουρανίου θα κρίνει αν μπορεί να υπάρξει ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Όλα κρέμονται από την τελική απόφαση

Παρά τις δηλώσεις, το τοπίο παραμένει εύθραυστο. Η σύσκεψη στο Situation Room αναμένεται να καθορίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή του πλαισίου ή αν θα ζητήσουν νέες εγγυήσεις από την Τεχεράνη.

Το βέβαιο είναι ότι η κρίση μπαίνει σε νέα φάση. Αν επιβεβαιωθεί η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και ενεργοποιηθεί μηχανισμός για το ιρανικό ουράνιο, τότε θα πρόκειται για τη σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μια αποτυχία στο τελικό στάδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.