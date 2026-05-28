Σε διπλωματικό θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι πληροφορίες περί συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία και επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim έριξε «βόμβα», διαψεύδοντας ότι υπάρχει οριστικοποιημένο κείμενο.

Σύμφωνα με το Tasnim, που επικαλείται πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης, το κείμενο του μνημονίου όχι μόνο δεν έχει εγκριθεί, αλλά δεν έχει καν ολοκληρωθεί.

«Είναι λάθος και το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει ενημερώσει ούτε τον Πακιστανό μεσολαβητή πως υπάρχει τελικό κείμενο προς υπογραφή, διαψεύδοντας ουσιαστικά τα δημοσιεύματα δυτικών μέσων που παρουσίαζαν τη συμφωνία ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση.

«Το Ιράν θα ενημερώσει τόσο τον μεσολαβητή όσο και τους πολίτες όταν υπάρξει οριστική συμφωνία», σημείωσε η ίδια πηγή.

Τα αμερικανικά δημοσιεύματα μιλούσαν για «συμφωνία-πλαίσιο»

Η διάψευση από την Τεχεράνη έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες του Axios ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είχαν καταλήξει σε βασικό πλαίσιο συμφωνίας για:

παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες

έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

σταδιακή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μοναδικό εμπόδιο παρουσιαζόταν η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ δεν έχει πει ακόμα το «ναι»

Αμερικανικές πηγές ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά ζήτησε λίγες ημέρες προκειμένου να αποφασίσει αν θα δώσει την τελική έγκριση.

«Ο πρόεδρος θέλει χρόνο για να εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες πριν λάβει οριστική απόφαση», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, μετά τη διάψευση από ιρανικής πλευράς, παραμένει ασαφές εάν υπάρχει πραγματικά συμφωνημένο πλαίσιο ή εάν οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.

Το διπλωματικό αλαλούμ εξελίσσεται ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Το Ιράν κατηγορείται ότι απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς με επίθεση σε αμερικανική βάση, πιθανότατα στο Κουβέιτ.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν «αμυντικά πλήγματα» για την προστασία των στρατευμάτων τους αλλά και της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Axios χαρακτήριζε τη συμφωνία ως τη σημαντικότερη διπλωματική πρόοδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μετά τη δημόσια διάψευση από ιρανικής πλευράς, το τοπίο παραμένει θολό και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για το αν οι δύο χώρες βρίσκονται πραγματικά κοντά σε συμφωνία ή αν το διπλωματικό θρίλερ μόλις ξεκινά.