Το Ιράν προχώρησε στην εκτόξευση πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, οι πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς «συγκεκριμένους στόχους», χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό ποιοι ήταν αυτοί.

Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το Fars κάνουν λόγο για «πιθανότητα συγκρούσεων στα ύδατα του Περσικού Κόλπου», την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και το πρωί, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν νέα πλήγματα, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία, όπως υποστήριξαν, αποτελούσαν «ξεκάθαρη απειλή» κοντά και εντός των Στενών του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε χτυπώντας αμερικανική βάση που φέρεται να συνδεόταν με τις επιχειρήσεις αυτές.