Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε γιορτή για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου, ο Ολυμπιακός νίκησε με 94-77 την ΑΕΚ και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan Basket League.\n\n\n\nΟι «κιτρινόμαυροι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και… ανάγκασαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πάρει time out πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο, με τους «ερυθρόλευκους» να ανεβαίνουν στη συνέχεια, να παίρνουν πόντους από τον Ντόρσεϊ και να κλείνουν στο +7 (26-19) την πρώτη περίοδο, με ένα… τρελό buzzer beater του Βεζένκοβ από το κέντρο του γηπέδου.\n\n\n\nΑπό εκεί και πέρα ανέλαβε ο Πίτερς για τους γηπεδούχους που βρέθηκαν ακόμη και στο +15 (42-27), οι Γκρέι και Νάναλι όμως έδωσαν λύσεις στους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα να μειώσουν σε 46-38 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.\n\n\n\nΣτο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου η Ένωση πλησίασε και στο -5 (46-41), οι Πειραιώτες όμως ανέβασαν ρυθμό στη συνέχεια, ο Βεζένκοβ άρχισε να σκοράρει και η διαφορά μεγάλωσε ξανά, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 71-57.\n\n\n\nΤα πάντα είχαν, πλέον, κριθεί καθώς παρά τις προσπάθειες της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και με τον Πίτερς να συνεχίζει να σκοράρει προηγήθηκε και με 20 πόντους, για να πάρει τελικά τη νίκη με 94-77 και να κάνει το 1-0 στους ημιτελικούς.\n\n\n\nΤα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77