Απαντήσεις για τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες που ακολουθούσε η Τζάκι Κένεντι Ωνάση κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο προεδρικό μέγαρο δίνει το βιβλίο μαγειρικής του προσωπικού σεφ της οικογένειας, Ρενέ Βερντόν.

Όπως προκύπτει από τις σημειώσεις του στο The White House Chef Cookbook, η σύζυγος του Αμερικανού πρόεδρου απέφευγε τις υπερβολές στο πρώτο γεύμα της ημέρας, επιλέγοντας μια σταθερή και απλή ρουτίνα που βασιζόταν στην υψηλή πρωτεΐνη.

«Στον Λευκό Οίκο, για παράδειγμα, στους Κένεντι δεν άρεσαν ιδιαίτερα τα πιο περίπλοκα πιάτα με αυγά», αναφέρει ο σεφ, αποκαλύπτοντας τα ακριβή υλικά που προτιμούσε.

«Το καθιερωμένο πρωινό της κυρίας Κένεντι ήταν χυμός πορτοκάλι, αυγά σκραμπλ, δύο λωρίδες μπέικον, λίγο μέλι και ένα ποτήρι αποβουτυρωμένο γάλα», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ προσθέτει ότι το γεύμα συνοδευόταν ενίοτε από καφέ ή τσάι.

Η διατροφική ανάλυση και η κοινή συνήθεια με τον JFK

Η συγκεκριμένη επιλογή, αν και σχεδιάστηκε δεκαετίες πριν, συμπίπτει απόλυτα με τις σύγχρονες τάσεις ευεξίας. Μια μερίδα από τρία αυγά εξασφαλίζει περίπου 19 γραμμάρια πρωτεΐνης, χολίνη και βιταμίνη D, ενισχύοντας τον κορεσμό και τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Το μπέικον λειτουργούσε ως επιπλέον πηγή ενέργειας, ο χυμός προσέφερε βιταμίνη C για το ανοσοποιητικό και το γάλα βοηθούσε στην ενυδάτωση και την αποκατάσταση των μυών.

Παρόμοιο μενού επέλεγε και ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, ο οποίος, σύμφωνα με το βιβλίο Dinner with the President του Άλεξ Προυντόμ, κατανάλωνε χυμό, αυγά, μπέικον, τοστ με μαρμελάδα και καφέ με γάλα.

Η κλοπή του μπέικον από τον μικρό Τζον

Πέρα από το καθαρά διατροφικό κομμάτι, ο σεφ μοιράστηκε και μια τρυφερή οικογενειακή λεπτομέρεια με τον μικρό γιο της οικογένειας, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

«Ο μικρός Τζον έπαιρνε συχνά το πρωινό του μαζί της και συνήθως έτρωγε όλο το μέλι και το μπέικον της», θυμάται ο Ρενέ Βερντόν, συμπληρώνοντας: «αλλά εκείνη δεν έδειχνε να την πειράζει».