Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan Basket League με το 114-102 επί του ΠΑΟΚ στην παράταση, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στην απόδοση του Κώστα Σλούκα που επέστρεψε στη δράση.

Ο αρχηγός των «πράσινων», ο οποίος έλειπε από τέλη Απριλίου λόγω τραυματισμού, ήταν καθοριστικός για τους «πράσινους» και ειδικά στην παράταση, με τον Τούρκο τεχνικό να εστιάζει σε αυτόν, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη.

«Μετά το ματς με τη Μύκονο για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχε 2-3 ματς ή και 4 μέσα σε μία εβδομάδα. Χάσαμε τον ρυθμό μας. Ρισκάραμε σε αυτό το ματς. Όμως, ήταν καλό για εμάς, για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς.

Για άλλη μια φορά είδαμε πως ο Κώστας Σλούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά. Αν ήταν τραυματίας, όπως στα πλέι οφ, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του Αταμάν.