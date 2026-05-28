Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην ΑΕΚ έχοντας το προβάδισμα με 26-19, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αποθεώνεται για το απίθανο buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Stoiximan Basket League, με το κλίμα στο ΣΕΦ να είναι πανηγυρικό καθώς πριν λίγες μέρες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το προβάδισμα μετά τα πρώτα λεπτά και ήταν μπροστά με 23-19 με δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, όταν ο Βεζένκοβ σηκώθηκε από το κέντρο του γηπέδου και πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο.

Έτσι, ο Ολυμπιακός πήγε στο +7, με τους οπαδούς να αποθεώνουν τον Βούλγαρο φόργουορντ, MVP της φετινής Euroleague.