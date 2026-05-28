Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Stoiximan Basket League.

Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο για να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης ενώ πριν το τζάμπολ θα αποκαλυφθεί το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό, το οποίο στη συνέχεια θα πάρει τη θέση του στην οροφή του γηπέδου.

Το παιχνίδι, με λίγα λόγια, θα είναι μια γιορτή για τους φίλους του Ολυμπιακού που φρόντισαν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια, στο αγωνιστικό κομμάτι όμως υπάρχουν δύο σημαντικές απουσίες για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης αποφάσισε να αφήσει τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ εκτός 12άδας, οπότε οι παίκτες που υπολογίζονται και έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου.