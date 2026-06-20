Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι δημιουργεί πρόγραμμα με σκοπό να εντοπιστούν περίπου 45.000 άνθρωποι, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, με τη συμμετοχή τόσο των αρχών όσο και των οικογενειών των εξαφανισθέντων.

Από το 1960 ως το 1996, η Γουατεμάλα αποτέλεσε θέατρο ανελέητης σύγκρουσης ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις ανταρτών της αριστεράς. Κατά τον επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν.

Ο πόλεμος έλαβε τέλος με την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στο κράτος και την Εθνική Επαναστατική Ενότητα της Γουατεμάλας (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG).

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο παρουσίασε χθες Παρασκευή σχέδιο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

«Ξεκινάμε τον δρόμο για να βρούμε αυτούς που μας λείπουν, για να επουλώσουμε μια ανοιχτή πληγή της ιστορίας», είπε ο πρόεδρος Αρέβαλο, παρουσιάζοντας αυτόν που βαφτίστηκε Μηχανισμός ανθρωπιστικής αναζήτησης εξαφανισμένων προσώπων.

Το όργανο αυτό θα βασιστεί σε κοινό έργο των αρχών, των οικογενειών και ανθρωπιστικών οργανώσεων για να εξακριβωθεί πού βρίσκονται τα θύματα, ωστόσο «δεν αντικαθιστά την εφαρμογή της δικαιοσύνης», τόνισε ο αρχηγός του κράτους.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οικογενειών Φυλακισθέντων και Εξαφανισθέντων στη Γουατεμάλα Πάμπλο Εστράδα εξήρε την προσπάθεια να εντοπιστούν, έστω έπειτα από δεκαετίες, οι άνθρωποι «το μοναδικό έγκλημα των οποίων ήταν πως σκέφτονταν διαφορετικά».

Θύμισε ότι η οργάνωσή του προχώρησε τα τελευταία χρόνια στην εκταφή 1.800 πτωμάτων αυτών που χαρακτήρισε «θύματα της κρατικής τρομοκρατίας». Από αυτά τα λείψανα, το 30% ταυτοποιήθηκε και αποδόθηκε στις οικογένειες.

Ο ακτιβιστής εξέφρασε την ελπίδα πως το νέο όργανο που παρουσιάστηκε χθες θα ανοίξει τις πύλες στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μέχρι σήμερα κλειστών για τους ερευνητές, όπου βρίσκονται, όπως εξήγησε, «μυστικοί τάφοι».