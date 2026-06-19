Για τη δύσκολη μάχη που δίνει εδώ και 2,5 χρόνια ο σύζυγος της Φανής Χαλκιά, Λούης Καραμάνος, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη και τη νοσηλεία του σε κέντρο αποκατάστασης, μίλησε η ίδια.

«Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο “παλτό”, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι. Προσπαθεί πάρα πολύ -γιατί είναι πολύ δυνατός- να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά «γεια, τα λέμε το απόγευμα» και λείπει 2,5 χρόνια, τρία παρά», ανέφερε η Φανή Χαλκιά, σε απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες» που προβλήθηκε σήμερα το πρωί στο «Happy Day», ενόψει της μετάδοσης του επεισοδίου το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Για το πώς όλη αυτή η κατάσταση επηρέασε τα παιδιά τους, η ίδια είπε: «Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω, τα παιδιά ζουν με την ανασφάλεια του “θα γυρίσω πίσω”; Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρίκαραν τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με έπαιρναν τηλέφωνο, ή να έβαζαν τη μαμά μου που ήταν σπίτι να με πάρει… Είχαν μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά-σιγά κάπως ξεπερνούν. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το «βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο» και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια».