Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ της Αγγλίας, με τις βρετανικές αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πολλών ακόμη επιβατών. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας την κήρυξη κατάστασης «μείζονος συμβάντος» από την αστυνομία μεταφορών της Βρετανίας.

BEDFORD TWO PASSENGER TRAINS HAVE CRASH



Video from inside one of the trains shows passengers after a major collision near #Bedford #England #UK plus aerial footage of the scene of #traincrash 2mi south of Bedford.

Bedford hospital is reportedly expecting at least 50… pic.twitter.com/gpLnmaWXid — NIRAJ MALHOTRA (@nirajmalhotra) June 19, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο συρμοί της East Midlands Railway. Πρόκειται για το δρομολόγιο από το Νότιγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου και το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κόρμπι προς το Λονδίνο. Το δυστύχημα σημειώθηκε νότια του Μπέντφορντ, σε μία από τις βασικές σιδηροδρομικές αρτηρίες που συνδέουν την πρωτεύουσα με την κεντρική Αγγλία.

Στο σημείο αναπτύχθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή αστυνομικών, πυροσβεστών, ασθενοφόρων, εξειδικευμένων ομάδων αντιμετώπισης καταστροφών και ελικοπτέρου αεροδιακομιδών. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ το νοσοκομείο του Μπέντφορντ ζήτησε από το κοινό να μην προσέρχεται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκτός εάν υπάρχει απόλυτη ανάγκη.

Μαρτυρίες επιβατών περιγράφουν σκηνές πανικού αμέσως μετά τη σύγκρουση. Ο γιατρός Πιτ Κναπ, που επέβαινε στο μπροστινό βαγόνι ενός από τους συρμούς, ανέφερε ότι η πρόσκρουση ήταν ξαφνική και χωρίς καμία προειδοποίηση.

«Δεν υπήρξε επιβράδυνση ούτε κόρνα. Ξαφνικά εκσφενδονιστήκαμε μπροστά και είδα καπνό. Άνθρωποι έκλαιγαν και φώναζαν. Ήταν τρομοκρατημένοι και μπερδεμένοι», δήλωσε, περιγράφοντας πως είδε επιβάτες με σπασμένα πόδια και σοβαρά τραύματα.

🆕 UPDATE on two passenger trains collided south of Bedford station (UK):



The camera pans unsteadily through the carriage.



Passengers are standing, moving around, and helping each other.



Visible blood on some people's arms, hands, and clothes.



Seats are messy with… — Bella (@stockbella) June 19, 2026

Ο ίδιος ανέφερε ότι πολλοί επιβάτες είχαν αιμορραγίες στο πρόσωπο και στα άκρα, ενώ αρκετοί δεν μπορούσαν να κινηθούν. Όπως είπε, κατάφερε να βγει από το βαγόνι μέσω ενός στενού ανοίγματος στις πόρτες, φοβούμενος αρχικά ότι επρόκειτο για έκρηξη.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι τραυματίες ενδέχεται να ξεπερνούν τους 50, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι το θύμα είναι πιθανότατα ο μηχανοδηγός του τρένου που προσέκρουσε στον άλλο συρμό. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα την ταυτότητά του.

BREAKING: First video from the scene after two high-speed trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/PywVMNGgL4 — Scope Report (@ScopeReport_) June 19, 2026

Η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ έκλεισε αμέσως μετά το δυστύχημα, ενώ όλα τα δρομολόγια της East Midlands Railway προς και από τον σταθμό Σεντ Πάνκρας ανεστάλησαν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα, δηλώνοντας ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες, ενώ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση κινητοποίησή τους. Παρόμοια δήλωση έκανε και η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ.

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων έχει ήδη στείλει ειδικούς στην περιοχή για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση των αιτίων της σύγκρουσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε το δυστύχημα.