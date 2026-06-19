Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι μέσα στο 2026 σκοπεύει να επισκεφθεί την Τουρκία, ενώ στα σχέδιά του περιλαμβάνεται και ένα ακόμη ταξίδι στην Κίνα.

«Κάνουμε πολλά ταξίδια. Θα πάμε στην Τουρκία. Θα επιστρέψουμε, κάποια στιγμή εντός της χρονιάς, στην Κίνα» είπε από την Κοινή Βάση Άντριους του Μέριλαντ, ενώ παρουσίαζε το νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747 που του δώρισε το Κατάρ.

«Ο πρόεδρος (της Κίνας) Σι (Τζινπίνγκ) θα έρθει εδώ τον Σεπτέμβριο αλλά εμείς θα επιστρέψουμε για μια μεγάλη σύνοδο στην Κίνα», πρόσθεσε.

Το νέο αεροσκάφος, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, είναι λευκό, με μια μεγάλη, οριζόντια κόκκινη λωρίδα και σκούρο μπλε κάτω μέρος. Στην άτρακτο είναι γραμμένη η ονομασία της χώρας «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Trump on Qatar: I asked the Emir if we could use the brand new 747 that he got. A normal president wouldn’t do that but our country has to be represented properly. pic.twitter.com/QG36UKDCjR — Acyn (@Acyn) June 19, 2026

Το αεροσκάφος «πρόκειται να ξεκινήσει τις αρχικές του πτήσεις ένταξης σε υπηρεσία», διευκρίνισε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, με σκοπό τη σταδιακή ενσωμάτωσή του στον προεδρικό στόλο. Οι πτήσεις αυτές έχουν ως στόχο την επαλήθευση του συνόλου των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά του προέδρου.

Video Footage of America's new presidential plane a gift from Qatar and Trump just unveiled it at Joint Base Andrews pic.twitter.com/g5HRM2xIdF — Osint World (@OsiOsint1) June 19, 2026

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο από το Κατάρ, ήγειρε σημαντικά ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τα όρια που διέπουν τα δώρα που δέχεται ένας πρόεδρος από ξένες δυνάμεις.