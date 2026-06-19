Ο Τζουλιάν Μπιανκόν αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από τρία χρόνια παρουσίας του στο λιμάνι για να συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο με τη φανέλα της Άντερλεχτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτηση τους ευχαρίστησαν και παράλληλα αποχαιρέτησαν τον Γάλλο αμυντικό.

Ο Μπιανκόν στην τριετία του στον Ολυμπιακό πανηγύρισε το νταμπλ το 2025, το Conference League το 2024 και το Super Cup την περασμένη σεζόν.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τον Μπιανκόν αναφέρει: «Τζουλιάν σε ευχαριστούμε για όλα!».

Ανακοινώθηκε επίσημα από την Άντερλεχτ

Λίγο μετά το «αντίο» του Ολυμπιακού, η Άντερλεχτ ανακοίνωσε και επίσημα την μεταγραφή του Γάλλου κεντρικού αμυντικού με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.