Το Ισραήλ και η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός την Παρασκευή, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, έπειτα από τη νέα κλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο που δοκίμασε σοβαρά τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται αντιμέτωπο με τη σημαντικότερη μέχρι στιγμής πρόκλησή του.

Από το βράδυ της Πέμπτης ως χθες Παρασκευή το απόγευμα, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν εκατό τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για τέσσερις θανάτους στις τάξεις του, συμπεριλαμβανομένου ανώτερου αξιωματικού.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων από τη Δευτέρα, όταν ανακοινώθηκε η αμερικανοϊρανική συμφωνία που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» — κάτι στο οποίο επιμένει το Ιράν, σύμμαχος του κινήματος Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ θα φροντίσει «η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», διεμήνυσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ορκίστηκε ξανά πως ο στρατός του θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο χρειαστεί».

«Μόνιμος πόλεμος»

«Να καεί όλος ο Λίβανος» απαίτησε ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μορφή της άκρας δεξιάς.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκρινε πως το Ισραήλ θέλει «μόνιμο πόλεμο».

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως έπληξε χθες «πάνω από 150 στόχους» και ότι σκότωσε «δεκάδες» μαχητές της Χεζμπολάχ.

Το σιιτικό κίνημα κατήγγειλε από την άλλη «σφαγές αμάχων» και τόνισε πως οι μαχητές του «υπερασπίζονται τη γη τους και τον λαό τους», πριν ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός.

Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι η κατάπαυση του πυρός –ακολουθεί εκείνη της 17ης Απριλίου, η οποία ουδέποτε τηρήθηκε– συμφωνήθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Κατάρ με ομολόγους τους του Ισραήλ και του Ιράν.

Το Ισραήλ «δεσμεύεται να τηρήσει» την ανακωχή, αλλά μόνο αν η Χεζμπολάχ κάνει το ίδιο, ανέφερε μέσω X ο ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ Γιεχιέλ Λέιτερ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν συνηγόρησε από την πλευρά του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να εφαρμοστεί «συνολική κατάπαυση του πυρός», «θεμέλιο» κατ’ αυτόν πριν ξαναρχίσουν οι απευθείας διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με το Ισραήλ στην αμερικανική πρωτεύουσα από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη — η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις συνομιλίες αυτές.

Παρά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε χθες το απόγευμα σε νέο βομβαρδισμό, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Ο ισραηλινός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Λέιτερ το διέψευσε, υποστηρίζοντας πως όλες οι επιχειρήσεις ανεστάλησαν περί το μεσημέρι.

Πολλοί κάτοικοι του νότου έφυγαν χθες, με αυτοκίνητα φορτωμένα με στρώματα και προσωπικά τους είδη.

«Ήμασταν στο σπίτι μας όταν ξαφνικά άρχισε βομβαρδισμός. Δεν γλίτωσε καμιά κοινότητα, κανένα σπίτι», ανέφερε η Ζέιναμπ Νάσερ, 69 χρονών, που περίμενε μαζί με τον άντρα της να ανοίξει ο μποτιλιαρισμένος δρόμος στη Σαΐντα. «Ισραηλινά αεροσκάφη ήταν συνεχώς στον ουρανό», πρόσθεσε.

Στο Ισραήλ, κάτοικοι δεν πίστευαν ότι οι μάχες θα σταματήσουν. «Οι ανακωχές στο Ισραήλ δεν τηρούνται ποτέ. Γιατί; Επειδή αυτή η χώρα έχει τόσους εχθρούς. Και αν η κυβέρνηση δεν έχει βρει λύση σε αυτή την κατάσταση εδώ και 20 χρόνια, δεν θα τη βρει τώρα», έκρινε η Σακέντ Λεβί, 20 ετών. «Δεν γίνεται να έχεις διαρκή εκεχειρία με αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις», υπερθεμάτισε ο Αλί Κόεν, επίσης 20 ετών.

Αναβολή επ’ αόριστον

Παράλληλα η Ελβετία ανακοίνωσε την αναβολή επ’ αόριστον των διαπραγματεύσεων που προβλεπόταν να αρχίσουν χθες ανάμεσα σε απεσταλμένους της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, που υποτίθεται ότι θα ξεκίναγαν τη διαδικασία 60 ημερών για να κλειστεί οριστική συμφωνία των δυο πλευρών και να διευθετηθεί το ακανθώδες ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

«Δεν υπάρχει καμιά βιασύνη», σχολίασε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, «θα οργανώσουμε συνάντηση τις επόμενες ημέρες».

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί, αναμένεται να συναντηθεί αύριο Κυριακή στο Κάιρο με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, που εμπλέκονται επίσης στη διαδικασία.

Η εβδομάδα άρχισε με την ανακοίνωση τη Δευτέρα και κατόπιν την υπογραφή την Τετάρτη από τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν της συμφωνίας που έβαλε τέλος, στη θεωρία τουλάχιστον, στον πόλεμο που ξέσπασε με τους καταιγιστικούς αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ έκανε γνωστό πως την ενέκρινε παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν.

Οι διαπραγματεύσεις δεν συνεπάγονται «αποδοχή της άποψης του εχθρού», προειδοποίησε σε γραπτό μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης, που δεν έχει ακόμη κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση αφότου διαδέχτηκε τον πατέρα του, που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της ένοπλης σύρραξης.

Στο Ορμούζ, η κίνηση παγώνει

Η κίνηση των πλοίων, που εντάθηκε προχθές Πέμπτη στο στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, πάγωσε χθες, με το Ιράν να απαιτεί να τηρηθεί η συμφωνία. Τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τη θαλάσσια αρτηρία καλούνται να υποβάλλουν αίτημα 48 ώρες νωρίτερα.

Το Ιράν έκλεισε de facto το στενό όταν ξέσπασε ο πόλεμος κι οι ΗΠΑ επέβαλαν σε αντίποινα αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών — προχώρησαν στην άρση του προχθές.

Βάσει των όρων της συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, η διέλευση των πλοίων θα γίνεται ατελώς για 60 ημέρες, θύμισε η Τεχεράνη.

Αντανάκλαση της ανακίνησης της ανησυχίας: η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιήθηκε γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι στην περίπτωση του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις αγορές.