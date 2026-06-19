Ήταν αρχές Ιουνίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξάφνιασε για άλλη μια φορά, όταν αποκάλυψε ότι είχε επαφές μέσω διαμεσολαβητών, με τη Χεζμπολάχ και ότι εξασφάλισε τη δέσμευση ότι η οργάνωση δεν θα επιτεθεί στο Ισραήλ.

Ο λόγος που προκάλεσε αίσθηση ήταν διότι κανείς Αμερικανός πρόεδρος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε επικοινωνία με τη συγκεκριμένη οργάνωση άμεσα ή έμμεσα, καθώς η οργάνωση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ. Αλλά και η κυβέρνηση του Λιβάνου παραδέχτηκε τότε ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του προέδρου του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, πως είναι διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεσμευθεί ότι δεν θα πραγματοποιήσει πλήγματα στη Βηρυτό και στα προάστιά της.

Η είδηση ότι η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, ακόμη και αν έχει περιορισμένη διάρκεια, ασφαλώς έχει πολύ διπλωματικό παρασκήνιο και πιστώνεται εν μέρει και στον Αμερικανό πρόεδρο.

Καθόλου τυχαία, είχε προηγηθεί η δήλωση από τον ηγέτη της οργάνωσης μόλις πριν από δύο ημέρες ο οποίος χαρακτήρισε “μεγάλη νίκη” για την Τεχεράνη και “σημείο καμπής” για τον Λίβανο τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στο τηλεοπτικό μήνυμά του ο Κάσεμ χαιρέτισε “τον ιρανικό λαό, την αντίσταση και τους λαούς που διψούν για ανεξαρτησία και ελευθερία, για αυτήν τη μεγάλη νίκη” και ζήτησε να επωφεληθεί ο Λίβανος για “να εκδιώξει το Ισραήλ” από το έδαφός του.

Ο γενικός γραμματέας της σιιτικής οργάνωσης είπε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ θα πρέπει να περιοριστούν σε θέματα “αμοιβαίας ασφάλειας” και προειδοποίησε ότι “δεν θα περάσει” οποιοδήποτε σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Από την ημέρα που ξέσπασε η πιο πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες πέρα από τα σύνορα, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον σύμμαχό της, τη Χαμάς και όπου το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικά πλήγματα, η οργάνωση έχει περάσει πολλά, έχει δείξει τη σκληρότητά της αλλά και την ανθεκτικότητά της. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν το Ισραήλ δήλωσε ότι επιθυμούσε να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις εστίες τους οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που είχαν αναγκαστεί να τις εγκαταλείψουν εξαιτίας των επιθέσεων με ρουκέτες της Χεζμπολάχ.

Για τον σκοπό αυτό, εξαπέλυσε εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον της Χεζμπολάχ, ακολουθούμενη από χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο. Η σύγκρουση αποδυνάμωσε σοβαρά τη Χεζμπολάχ. Η ίδια όμως κατάφερε να ανασυγκροτηθεί. Η στρατιωτική επιχείρηση προκάλεσε τον θάνατο περίπου 4.000 ανθρώπων στον Λίβανο, μεταξύ των οποίων και πολλών αμάχων. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στον Λίβανο από τις 8 Οκτωβρίου 2023.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που ανακοινώθηκε στις 27 Νοεμβρίου, προέβλεπε ότι τόσο οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από τον νότιο Λίβανο. Η αρχική προθεσμία της 26ης Ιανουαρίου παρατάθηκε έως τις 18 Φεβρουαρίου. Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν για να φτάσουμε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν φέτος που ενέπλεξε εκ των πραγμάτων και τη Χεζμπολάχ.

Διότι η Χεζμπολάχ και το Ιράν διατηρούν μια βαθιά στρατηγική, ιδεολογική και στρατιωτική συμμαχία, με τη λιβανέζικη οργάνωση να λειτουργεί ως ο ισχυρότερος σύμμαχος της Τεχεράνης στην περιοχή. Η Χεζμπολάχ δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τη σιιτική θεοκρατία του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν δυνάμεις στον Λίβανο για την εκπαίδευση των μαχητών της. Το Ιράν αποτελεί τον κύριο χρηματοδότη της οργάνωσης, παρέχοντάς της επί δεκαετίες δισεκατομμύρια δολάρια, πυραυλικά συστήματα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Επίσης θρησκευτικά και πολιτικά, η ηγεσία της Χεζμπολάχ αναγνωρίζει την εξουσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αποτελώντας βασικό πυλώνα του λεγόμενου “Άξονα της Αντίστασης”. Ακόμη και αν ο πόλεμος σταματήσει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η Τεχεράνη πείσει τη Χεζμπολάχ να διατηρήσει την εκεχειρία με το Ισραήλ, όλοι συμφωνούν ότι ο πόλεμος στο Λίβανο δεν θα λήξει καθόλου εύκολα.

Διότι το κυριότερο είναι ότι η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να συμφωνήσει στον αφοπλισμό της. Είναι θέμα επιβίωσής της. Όσο λοιπόν θα διατηρεί όπλα, όλα θα κρέμονται από μια κλωστή. Και όπως εύστοχα έχει πει σε ανύποπτο χρόνο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα ο Τομ Μπάρακ “η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ δεν λειτουργεί”.