Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει στις 4 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή.

Μιλώντας ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Από ό,τι γνωρίζουμε, μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε κατάπαυση του πυρός».

Νωρίτερα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο έπειτα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και ότι σκότωσαν «δεκάδες» μέλη της. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης παύσης των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται, ότι η Χεζμπολάχ ενεπλάκη στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν λίγο μετά την έναρξή του όταν εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ σε αντίποινα για επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών σε ολόκληρο τον Λίβανο και όχι μόνο στα μέρη που δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ, καταλαμβάνοντας μάλιστα περίπου το 5% της επικράτειας στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκεί ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, υποστηρίζοντας ότι στόχος δεν είναι η ενσωμάτωση νέων εδαφών, αλλά να απομακρυνθούν οι μαχητές της Χεζμπολάχ.