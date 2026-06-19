Η Εθνική ομάδα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Αυστραλίας στο Σιάτλ για την 2η αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι Αμερικάνοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση από το ξεκίνημα και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 11΄, όταν ο Μπάλογκαν από αριστερά μπήκε στην περιοχή της Αυστραλίας, έκανε το γύρισμα και ο Μπέρτζιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 43’, οι Αμερικανοί πέτυχαν και δεύτερο γκολ με κεφαλιά του Φρίμαν.