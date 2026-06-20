Η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες, απομακρύνθηκε άμεσα από την ομάδα ασφαλείας της την Παρασκευή, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε περιοχή που επισκεπτόταν στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το περιστατικό συνέβη σε κοινότητα όπου οι αρχές καταγράφουν εκτεταμένη παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα, με τους σωματοφύλακές της να την οδηγούν εσπευσμένα σε ασφαλές σημείο μετά τον ισχυρό κρότο.

Video captó momento exacto de explosión durante gira presidencial de Laura Fernández en Crucitas, Costa Rica, donde visitaba zonas de minería ilegal.



Video cortesía: TVN Canal 14. pic.twitter.com/1OxMLjn7li — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 19, 2026

Η κ. Φερνάντες, συνοδευόμενη από υπουργούς και κοινοβουλευτικούς, επισκεπτόταν την κοινότητα Κρουσίτας, κοντά στα σύνορα με τη Νικαράγουα, όταν ακούστηκε έκρηξη, από άγνωστη αιτία, σε βουνά στην περιοχή κι οι σωματοφύλακές της την έριξαν κάτω.

#MundoDCA | Seguridad presidencial evacuó a la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, luego de una fuerte explosión cerca del lugar donde se encontraba.



Fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en la zona.



✍️🏻Redacción Web

📹@trivision_cr pic.twitter.com/P5MgiDEHTz — Diario de Centro América (@DiariodeCA) June 19, 2026

Σε πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν από ανθρώπους που συμμετείχαν στην επίσκεψη, η αρχηγός του κράτους εικονίζεται να αντιδρά τρομαγμένη στην έκρηξη. Τη βλέπει κανείς κατόπιν πεσμένη κάτω, καθώς φυλάσσεται από σωματοφύλακες με τα όπλα προτεταμένα.

«Είμαι καλά, μην ανησυχείτε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται», είπε στον Τύπο κατόπιν, προσθέτοντας πως πέντε άνθρωποι που τη συνόδευαν, ανάμεσά τους μέλη του κοινοβουλίου, δέχτηκαν ιατρικές φροντίδες για «πτώση αρτηριακής πίεσης» και «θερμοπληξία», μεταξύ άλλων.

🚨| Así fue el momento de la evacuación de emergencia de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, tras escucharse una explosión mientras recorría una zona de minería ilegal cerca de la frontera con Nicaragua pic.twitter.com/VwZkYA5Yc7 — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) June 19, 2026

Η πρόεδρος της λαϊκιστικής δεξιάς έκρινε ότι το συμβάν δείχνει τον «κίνδυνο» στην Κρουσίτας, όπου εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να εξορύσσουν παράνομα χρυσό, μολύνοντας το περιβάλλον, κοντά στον ποταμό Σαν Χουάν.

Η Λάουρα Φερνάντες έχει ταχθεί υπέρ σχεδίου νόμου για να γίνεται νόμιμη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του γειτονικού Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο αντέδρασε μέσω X, καταδικάζοντας «σθεναρά» την «επίθεση εναντίον της προέδρου» της Κόστα Ρίκα Φερνάντες και προσθέτοντας «το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να μας σπάσει».

Οι κοσταρικανές αρχές δεν έχουν ακόμη εξηγήσει τα αίτια της έκρηξης.

Η παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων αποτελεί θέμα συχνών προστριβών ανάμεσα στις κυβερνήσεις στην Κόστα Ρίκα και στη Νικαράγουα, που πάντως τον Μάρτιο ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να συντονίσουν τη δράση τους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Το συμβάν στην Κρουσίτας καταγράφτηκε αφού η κοσταρικανή κυβέρνηση ανέφερε στις αρχές του μήνα ότι έλαβε πληροφορίες για υποτιθέμενο σχέδιο επίθεσης κατά της προέδρου.

Η κ. Φερνάντες, 39 ετών, διαδέχτηκε τον Μάιο τον μέντορά της Ροδρίγο Τσάβες. Η κυβέρνησή του είχε καταγγείλει τον Ιανουάριο υποτιθέμενη συνωμοσία κατά της ζωής του αρχηγού του κράτους. Δεν παρουσίασε καμιά απόδειξη.