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Η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες, απομακρύνθηκε άμεσα από την ομάδα ασφαλείας της την Παρασκευή, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε περιοχή που επισκεπτόταν στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το περιστατικό συνέβη σε κοινότητα όπου οι αρχές καταγράφουν εκτεταμένη παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα, με τους σωματοφύλακές της να την οδηγούν εσπευσμένα σε ασφαλές σημείο μετά τον ισχυρό κρότο.

Η κ. Φερνάντες, συνοδευόμενη από υπουργούς και κοινοβουλευτικούς, επισκεπτόταν την κοινότητα Κρουσίτας, κοντά στα σύνορα με τη Νικαράγουα, όταν ακούστηκε έκρηξη, από άγνωστη αιτία, σε βουνά στην περιοχή κι οι σωματοφύλακές της την έριξαν κάτω.

Σε πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν από ανθρώπους που συμμετείχαν στην επίσκεψη, η αρχηγός του κράτους εικονίζεται να αντιδρά τρομαγμένη στην έκρηξη. Τη βλέπει κανείς κατόπιν πεσμένη κάτω, καθώς φυλάσσεται από σωματοφύλακες με τα όπλα προτεταμένα.

«Είμαι καλά, μην ανησυχείτε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται», είπε στον Τύπο κατόπιν, προσθέτοντας πως πέντε άνθρωποι που τη συνόδευαν, ανάμεσά τους μέλη του κοινοβουλίου, δέχτηκαν ιατρικές φροντίδες για «πτώση αρτηριακής πίεσης» και «θερμοπληξία», μεταξύ άλλων.

Η πρόεδρος της λαϊκιστικής δεξιάς έκρινε ότι το συμβάν δείχνει τον «κίνδυνο» στην Κρουσίτας, όπου εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να εξορύσσουν παράνομα χρυσό, μολύνοντας το περιβάλλον, κοντά στον ποταμό Σαν Χουάν.

Η Λάουρα Φερνάντες έχει ταχθεί υπέρ σχεδίου νόμου για να γίνεται νόμιμη εξόρυξη χρυσού στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του γειτονικού Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο αντέδρασε μέσω X, καταδικάζοντας «σθεναρά» την «επίθεση εναντίον της προέδρου» της Κόστα Ρίκα Φερνάντες και προσθέτοντας «το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να μας σπάσει».

Οι κοσταρικανές αρχές δεν έχουν ακόμη εξηγήσει τα αίτια της έκρηξης.

Η παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων αποτελεί θέμα συχνών προστριβών ανάμεσα στις κυβερνήσεις στην Κόστα Ρίκα και στη Νικαράγουα, που πάντως τον Μάρτιο ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να συντονίσουν τη δράση τους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Το συμβάν στην Κρουσίτας καταγράφτηκε αφού η κοσταρικανή κυβέρνηση ανέφερε στις αρχές του μήνα ότι έλαβε πληροφορίες για υποτιθέμενο σχέδιο επίθεσης κατά της προέδρου.

Η κ. Φερνάντες, 39 ετών, διαδέχτηκε τον Μάιο τον μέντορά της Ροδρίγο Τσάβες. Η κυβέρνησή του είχε καταγγείλει τον Ιανουάριο υποτιθέμενη συνωμοσία κατά της ζωής του αρχηγού του κράτους. Δεν παρουσίασε καμιά απόδειξη.