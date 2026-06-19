Ένα τάμα στην Παναγία της Τήνου ήταν αυτό που, σύμφωνα με την προσωπική της πίστη, βοήθησε την Μπάγια Αντωνοπούλου να μείνει έγκυος, έπειτα από δύο χρόνια επίμονων προσπαθειών με τον σύζυγό της. Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στην τηλεοπτική εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε στην Κατερίνα Καινούργιου τη συναισθηματική φόρτιση εκείνης της περιόδου, αναφέροντας:

«Θέλαμε πάρα πολύ με τον σύζυγό μου να κάνουμε ένα παιδί. Το προσπαθούσαμε 2 χρόνια, και με στενοχωρούσε αυτό. Σκεφτόμουν ότι έχω γίνει 36 και δεν έχω πιάσει παιδί. Επειδή πιστεύω πολύ, έκανα τάμα στην Παναγία της Τήνου και 2 μήνες μετά έμεινα έγκυος. Μπορεί να το πίστεψα πολύ. Από τη μέρα που το έμαθα μέχρι και σήμερα, φοβάμαι μη γίνει κάτι. Μπορεί να φταίει και το στρες που δεν έμενα έγκυος…»

Οι ανησυχίες λίγο πριν από τον ένατο μήνα

Η εγκυμοσύνη της βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με τη δημοσιογράφο να διανύει τις τελευταίες εβδομάδες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η ίδια μοιράστηκε τις σκέψεις και το άγχος που τη συνοδεύει καθώς πλησιάζει η ώρα του τοκετού:

«Πρέπει νομίζω να σταματήσουμε να ρωτάμε την εγκυμονούσα πόσα κιλά πήρε, αλλά να τη ρωτάμε πώς είναι. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι να πάνε όλα καλά. Είμαι στην 35η εβδομάδα. Σε λίγες ημέρες μπαίνω στον 9ο. Αυτό που με ανησυχεί είναι αν θα γεννήσω τη μέρα που μου έχει πει ο γιατρός, αν γεννήσω νωρίτερα, αν θα καταλάβω ότι κάτι δε πάει καλά».

Η ατάκα για το σώμα της και τη ζυγαριά

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αναφέρθηκε με χιούμορ και στις αλλαγές που έχει υποστεί το σώμα της κατά τη διάρκεια της κύησης, σχολιάζοντας το βάρος της στην πρώτη της αντίδραση μόλις συνάντησε την παρουσιάστρια:

«Έχω πάρει 25 κιλά. Αν μετά τη γέννα γίνω σαν εσένα, θα πάρω άλλα πέντε».