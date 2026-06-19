Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων για το σύστημα δημόσιας υγείας της Βραζιλίας στο Μπέλο Οριζόντε, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σχολίασε τη συμμετοχή του Νεϊμάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της χώρας ρώτησε ένα παιδάκι από τον συγκεντρωμένο κόσμο ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης της Εθνικής Βραζιλίας. «Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;» ρώτησε ο Λούλα και το παιδάκι απάντησε: «Τον Νεϊμάρ».

Για να έρθει η απάντηση του Λούλα: «Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο με τηλεργασία. Ένας παίκτης που εργάζεται από το σπίτι. Το είδα στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε μέρα τώρα θα πρέπει να φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ».

Να σημειωθεί πως ο Νεϊμάρ δεν ταξίδεψε στη Φιλαδέλφεια με την αποστολή της Βραζιλίας για τον αγώνα εναντίον της Αϊτής, καθώς δεν θα αγωνιστεί.