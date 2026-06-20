Η δημοσιοποίηση ενός βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού του Λος Άντζελες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί θανάσιμα έναν οικογενειακό σκύλο, ο οποίος έτρεξε προς το μέρος του κατά τη διάρκεια επέμβασης σε συγκρότημα κατοικιών στο Κανόγκα Παρκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του LAPD ανταποκρίθηκαν σε κλήση κατοίκου που ανέφερε ότι άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει. Σύμφωνα με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, οι δύο αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο Τζέιμσον, ένας δίχρονος σκύλος ράτσας Saint Berdoodle, ο οποίος λίγο νωρίτερα συμμετείχε στους πανηγυρισμούς της οικογένειας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους Νιου Γιορκ Νικς.

As expected, now that the LAPD has released the video of them killing the dog, it’s obvious that they:



– knew a dog was inside

– ignored the owner saying it was not an aggressive dog

– had plenty of time to reach for pepper spray which is what mail carriers use

– reached for a… pic.twitter.com/htAESkIseY — Hear in LA (@hearinladotcom) June 20, 2026

Σε φωτογραφία που τραβήχτηκε λίγα λεπτά πριν από το περιστατικό, ο σκύλος εμφανίζεται να φορά μπλουζάκι των Νικς με το σύνθημα «Always Knicks».

Στο βίντεο ακούγεται ένας από τους αστυνομικούς να σχολιάζει «Φίλε, αυτός είναι μεγάλος σκύλος», ενώ ο δεύτερος αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να δεχθεί δάγκωμα από το ζώο. Οι αστυνομικοί ζήτησαν επανειλημμένα από την ιδιοκτήτριά του, Μαρί Μαρσέιγ, να τον περιορίσει. Λίγο αργότερα, ο Τζέιμσον βγήκε από το διαμέρισμα και κινήθηκε προς έναν από τους αστυνομικούς που βρισκόταν στον εξωτερικό διάδρομο.

FTP: LAPD killed her dog. He was wearing his Knicks jersey.

His name was Jameson. A golden doodle. One of the sweetest, most gentle breeds alive.

A neighbor called a noise complaint. That's it.

20+ officers showed up. Then a helicopter. For a noise complaint in an apartment… pic.twitter.com/8xY1e1IuYh — Anonymous (@YourAnonNews) June 15, 2026

Τότε ο αστυνομικός τράβηξε το όπλο του και πυροβόλησε τέσσερις φορές, τραυματίζοντας θανάσιμα το ζώο.

Η Μαρί Μαρσέιγ κατέρρευσε βλέποντας τον σκύλο της νεκρό. «Θεέ μου! Θεέ μου! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό», ακούγεται να φωνάζει στο βίντεο. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Τζέιμσον δεν ήταν επιθετικός.

Το υλικό από τις κάμερες σώματος καταγράφει το περιστατικό από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του πυροβολισμού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

A neighbor who called 911 during what they believed was a welfare emergency in Canoga Park is speaking out, saying they feel responsible after Los Angeles police shot and killed a dog at a nearby home during a New York Knicks' championship celebration.



"I feel responsible for… pic.twitter.com/v2w2rxwk6r — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 19, 2026

Η δημοσιοποίηση του βίντεο ήρθε έπειτα από έντονη κοινωνική κατακραυγή, καθώς βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν τις σκηνές μετά τον θάνατο του σκύλου έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, χαρακτήρισε τις εικόνες «σοκαριστικές και τραγικές» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι παραμένει προβληματισμένη για τους λόγους που οδήγησαν στη χρήση πυροβόλου όπλου και στον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου. Παράλληλα, έδωσε εντολή να εξεταστεί εκ νέου η πολιτική του LAPD σχετικά με τις επαφές αστυνομικών με σκύλους και τη χρήση θανατηφόρας βίας, με στόχο την αναθεώρηση των διαδικασιών και της εκπαίδευσης των αστυνομικών.

Την ίδια ώρα, διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την οικογένεια της Μαρί Μαρσέιγ και στη μνήμη του Τζέιμσον έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 200.000 δολάρια, ενώ γείτονες έχουν αφήσει μηνύματα και λουλούδια στη μνήμη του σκύλου.

Ο αρχηγός της έρευνας εκ μέρους του LAPD, λοχαγός Μάικ Μπλαντ, δήλωσε ότι η διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν χρόνο. Όπως επισήμανε, τα συμπεράσματα ενδέχεται να αλλάξουν όσο συγκεντρώνονται νέα στοιχεία και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για το αν οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς του σώματος.